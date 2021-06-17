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“الصحة العالمية”: “دلتا” المتحور انتشر في 80 دولة ومستمر في التحور

“الصحة العالمية”: “دلتا” المتحور انتشر في 80 دولة ومستمر في التحور
http://almnatiq.net/?p=994309
المناطق - الرياض

قال مسؤولو منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء: إن فيروس كورونا المتحور “دلتا” الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند، انتشر الآن إلى أكثر من 80 دولة، ويستمر في التحور مع انتشاره في جميع أنحاء العالم.

ويمثل المتحور “دلتا” الآن 10% من جميع الحالات الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاعًا من 6% الأسبوع الماضي.

وأظهرت الدراسات بحسب “سي إن بي سي عربية” أن المتحور “دلتا” أكثر قابلية للانتقال من المتحورات الأخرى، وقال مسؤولو منظمة الصحة العالمية: إن بعض التقارير وجدت أنها تسبب أيضًا أعراضًا أكثر حدة؛ لكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه الاستنتاجات.

وشهدت المملكة المتحدة البريطانية مؤخرًا أن متحور “دلتا” أصبح السلالة المهيمنة، متجاوزًا المتحور “ألفا” الذي تم اكتشافه لأول مرة في البلاد في الخريف الماضي، ويشكل متحور دلتا الآن أكثر من 60% من الحالات الجديدة في بريطانيا.

وحددت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكية، متحور “دلتا” باعتباره متحورًا مثيرًا للقلق في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، كما صنفت منظمة الصحة العالمية متحور “دلتا” باعتباره متحورًا مثيرًا للقلق في أوائل مايو الماضي.

وأضافت منظمة الصحة العالمية متحورًا جديدًا يوم الثلاثاء إلى قائمة المتحورات، يطلق عليه متحور لامدا، والذي تم اكتشافه من قِبَل علماء أمريكا الجنوبية بما في ذلك تشيلي وبيرو والإكوادور والأرجنتين.

وتراقب منظمة الصحة العالمية أكثر من 50 نوعًا مختلفًا من متحورات فيروس كورونا.

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