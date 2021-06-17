احدث الأخبار

هيئة الزكاة والضريبة : ضبط 41 ألف مخالفة ضريبية
أبرز المواد
 على مدى سنين.. المملكة تتخذ إجراءات وقائية لموسم الحج
أبرز المواد
 خبر سار.. معالجة أعراض كورونا الحادة بدواء للمفاصل
أبرز المواد
 الحصيني : اليوم موعود بأتربة ورياح وأمطار
أبرز المواد
 “الصحة العالمية”: “دلتا” المتحور انتشر في 80 دولة ومستمر في التحور
أبرز المواد
 أسعار الذهب ترتفع بعد مبيعات كثيفة
أبرز المواد
 الصحة : تحقيق نسب عالية وصلت إلى 98% في تحصين كبار السن بلقاح كورونا
أبرز المواد
 تايلاند وإندونيسيا وهونغ كونغ تعرض جوائز لمتلقي لقاح كورونا
أبرز المواد
 أمير عسير يرأس الجلسة الثانية لمجلس المنطقة بدورته الثانية للعام المالي الحالي
أبرز المواد
 الأحوال المدنية توضح السن الإجباري لإصدار الهوية الوطنية
أبرز المواد
 تفاصيل التأمين الإلزامي على المباني السكنية والتجارية
أبرز المواد
 نتائج أولية مخيبة للآمال للقاح ألماني جديد مضاد لكورونا
أبرز المواد
هيئة الزكاة والضريبة : ضبط 41 ألف مخالفة ضريبية

هيئة الزكاة والضريبة : ضبط 41 ألف مخالفة ضريبية

أبرز المواد
على مدى سنين.. المملكة تتخذ إجراءات وقائية لموسم الحج

على مدى سنين.. المملكة تتخذ إجراءات وقائية لموسم الحج

أبرز المواد
خبر سار.. معالجة أعراض كورونا الحادة بدواء للمفاصل

خبر سار.. معالجة أعراض كورونا الحادة بدواء للمفاصل

أبرز المواد
الحصيني : اليوم موعود بأتربة ورياح وأمطار

الحصيني : اليوم موعود بأتربة ورياح وأمطار

أبرز المواد

هيئة الزكاة والضريبة : ضبط 41 ألف مخالفة ضريبية

هيئة الزكاة والضريبة : ضبط 41 ألف مخالفة ضريبية
http://almnatiq.net/?p=994320

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه جرى منذ بداية العام الماضي ضبط 41 ألف مخالفة متعلقة بضريبة القيمة المضافة، وذلك إلى غاية شهر مايو من العام الجاري2021م، فيما بلغ عدد طلبات تسديد الزكاة بالتقسيط الإلكتروني منذ بداية العام نفسه 2089 طلباً..بحسب “العربية. نت”

وأوضحت الهيئة، أن أبرز المخالفات التي تم ضبطها تشمل عدم الاحتفاظ بفواتير الضريبة وعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة وعدم وجود الرقم الضريبي وتحصيل ضريبة أقل من المستحق وتحصيل ضريبة أعلى من المستحق وعدم وجود أختام ضريبية لمنتجات التبغ ومشتقاته.

وفيما يتعلق بأبرز العقوبات المطبقة على مخالفي الأحكام الضريبية، بينت الهيئة أنه يترتب على المنشأة المتهربة ضريبياً عدة غرامات بحسب نوع الضريبة المتهرب عنها، وضريبة الدخل بنسبة 25% من قيمة الضريبة المتهرب عنها، وضريبة القيمة المضافة التي لا تقل عن الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهرب، وضريبة التصرفات العقارية، وهي لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية لكل نوع ضريبة.

إلى ذلك، يذكر أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت في البلاد، مع بعض الاستثناءات، وتطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة من حول العالم، حيث تعد مصدر دخل أساسيا، يساهم في تعزيز ميزانيات الدول.

روابط ذات صلة

على مدى سنين.. المملكة تتخذ إجراءات وقائية لموسم الحج

على مدى سنين.. المملكة تتخذ إجراءات وقائية لموسم الحج
خبر سار.. معالجة أعراض كورونا الحادة بدواء للمفاصل

خبر سار.. معالجة أعراض كورونا الحادة بدواء للمفاصل
الحصيني : اليوم موعود بأتربة ورياح وأمطار

الحصيني : اليوم موعود بأتربة ورياح وأمطار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*