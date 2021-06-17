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إعطاء 2.47 مليار جرعة من لقاحات «كورونا» في أنحاء العالم حتى الآن

إعطاء 2.47 مليار جرعة من لقاحات «كورونا» في أنحاء العالم حتى الآن
http://almnatiq.net/?p=994322
المناطق - وكالات

في إطار أكبر حملة تطعيم يشهدها العالم في التاريخ، كشفت بيانات لوكالة «بلومبرغ» للأنباء أنه تم إعطاء مليارين و470 مليون جرعة من لقاحات كورونا في 180 دولة، حتى مساء أمس (الأربعاء).
ووصل متوسط جرعات اللقاح المعطاة يوميا إلى حوالي 35.7 ملايين جرعة.
وأفادت البيانات بأنه تم حتى الآن إعطاء 313 مليون جرعة من لقاحات كورونا في الولايات المتحدة. وبلغ متوسط الجرعات اليومية في البلاد الأسبوع الماضي 1.17 مليون جرعة.

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