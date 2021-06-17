احدث الأخبار

أكثر من 100 ممارس صحي مستفيد من دورة الإستجابة للطوارئ الإشعاعية بصحة الشرقية
المنطقة الشرقية
 ترقية مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بإمارة جازان للمرتبة الثالثة عشر ..
منطقة جازان
 أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة من طلاب وطالبات جامعة تبوك
أبرز المواد
 الهيئة الملكية بالجبيل توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الشبكة السعودية
المنطقة الشرقية
 جامعي الخبر يكرم 10 متطوعين سخوا بدمائهم لبنك الدم بـ 151 مرة
المنطقة الشرقية
 الصحة: يمكن إجراء 3 فحوصات كورونا كل شهر
أبرز المواد
 هيئة تقويم التعليم تعلن عن نتائج اختبار التحصيلي
أبرز المواد
 بدء سريان نظام الغرف الجديد .. وتعديل مسمّى “مجلس الغرف” لـ “اتحاد الغرف”
أبرز المواد
 بدعوة عمالية.. إضراب عام بلبنان احتجاجاً والسلطة تشارك عنوة
أبرز المواد
 تراجع أسعار النفط بفعل ارتفاع الدولار لكنها لاتزال أعلى 74 دولارا
أبرز المواد
 الاتحاد يرفض التفريط بحارس مرمي الفريق ” القرني “
أبرز المواد
 “إنفاذ” يعلن عن إقامة مزاد بوابة الحرمين..
أبرز المواد
أكثر من 100 ممارس صحي مستفيد من دورة الإستجابة للطوارئ الإشعاعية بصحة الشرقية

أكثر من 100 ممارس صحي مستفيد من دورة الإستجابة للطوارئ الإشعاعية بصحة الشرقية

المنطقة الشرقية
ترقية مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بإمارة جازان للمرتبة الثالثة عشر ..

ترقية مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بإمارة جازان للمرتبة الثالثة عشر ..

منطقة جازان
أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة من طلاب وطالبات جامعة تبوك

أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة من طلاب وطالبات جامعة تبوك

أبرز المواد
الهيئة الملكية بالجبيل توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الشبكة السعودية

الهيئة الملكية بالجبيل توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الشبكة السعودية

المنطقة الشرقية

تراجع أسعار النفط بفعل ارتفاع الدولار لكنها لاتزال أعلى 74 دولارا

تراجع أسعار النفط بفعل ارتفاع الدولار لكنها لاتزال أعلى 74 دولارا
http://almnatiq.net/?p=994332
المناطق - الرياض

انخفضت أسعار النفط الخام اليوم الخميس إذ صعد الدولار الأمريكي بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنه ربما يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، لكن الخسائر كانت محدودة بفضل انخفاض كبير في مخزونات الخام الأمريكية.

ووفقا لـ “رويترز” نزلت العقود الآجلة لخام إلى 74.09 دولار للبرميل بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ أبريل 2019 في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 42 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 71.73 دولار للبرميل بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2018 في اليوم السابق.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا “أضحت أسواق الطاقة شديدة التمحور حول موسم سفر قوي في الصيف ومحادثات الاتفاق النووي الإيراني لدرجة أنها أصيبت بالصدمة جراء مفاجأة ميل مجلس الاحتياطي صوب التشديد النقدي”.

وسجل الدولار الأمريكي أقوى مكسب يومي في 15 شهرا بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنه ربما يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كان مفترضا.

ويؤدي ارتفاع الدولار الأمريكي لزيادة تكلفة النفط المسعر بالعملة الأمريكية لحائزي العملات الأخرى، مما قد يضغط على الطلب.

لكن خسائر أسعار النفط كانت محدودة إذ أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في أكبر مستهلك في العالم انخفضت بشدة الأسبوع الماضي إذ عززت مصافي التكرير العمليات لأعلى مستوياتها منذ يناير كانون الثاني 2020، مما يشير إلى استمرار تحسن الطلب.

كما تلقت الأسعار الدعم، إذ زاد استهلاك المصافي من الخام في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، 4.4 بالمئة في مايو مقارنة مع نفس الشهر قبل عام ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع.

روابط ذات صلة

أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة من طلاب وطالبات جامعة تبوك

أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة من طلاب وطالبات جامعة تبوك
الصحة: يمكن إجراء 3 فحوصات كورونا كل شهر

الصحة: يمكن إجراء 3 فحوصات كورونا كل شهر
هيئة تقويم التعليم تعلن عن نتائج اختبار التحصيلي

هيئة تقويم التعليم تعلن عن نتائج اختبار التحصيلي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*