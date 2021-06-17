الصحة: يمكن إجراء 3 فحوصات كورونا كل شهر

الصحة: يمكن إجراء 3 فحوصات كورونا كل شهر

أبرز المواد
هيئة تقويم التعليم تعلن عن نتائج اختبار التحصيلي

هيئة تقويم التعليم تعلن عن نتائج اختبار التحصيلي

أبرز المواد
بدء سريان نظام الغرف الجديد .. وتعديل مسمّى “مجلس الغرف” لـ “اتحاد الغرف”

بدء سريان نظام الغرف الجديد .. وتعديل مسمّى “مجلس الغرف” لـ “اتحاد الغرف”

أبرز المواد
بدعوة عمالية.. إضراب عام بلبنان احتجاجاً والسلطة تشارك عنوة

بدعوة عمالية.. إضراب عام بلبنان احتجاجاً والسلطة تشارك عنوة

أبرز المواد

الصحة: يمكن إجراء 3 فحوصات كورونا كل شهر

الصحة: يمكن إجراء 3 فحوصات كورونا كل شهر
http://almnatiq.net/?p=994343
المناطق - الرياض

أكدت وزارة الصحة إن البروتوكول الجديد لفحص (PCR) لفيروس كورونا في المملكة، يتيح إمكانية إجراء 3 فحوصات لكورونا كل شهر.

وأوضحت الوزارة أنه يجب إجراء فحص كورونا في حالة الشعور بأعراض تنفسية والذهاب لعيادات تطمن بدون حجز موعد، وسيقيم الطبيب الحالة ويجري الفحص، وفي حالة مخالطة حالة تأكدت إصابتها بشكل مباشر يجب الفحص بعد انتهاء 4 أيام من المخالطة، عبر حجز موعد في مراكز تأكد عبر تطبيق صحتي.

وأضافت أن المتعافي من الإصابة لا يحتاج فحصاً لإثبات التعافي، كما لا يلزم إجراء فحص عند حجز موعد لكورونا، ولا حاجة له بعد التطعيم، مبينة أن إجراء فحص كورونا قبل السفر يكون حسب متطلبات الدولة المراد السفر إليها.

ودعت إلى ضرورة الالتزام بالذهاب إلى المراكز لإجراء الفحص في الموعد المحدد، والحرص على أخذ اللقاح والالتزام بالإجراءات الاحترازية لتحقيق المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

روابط ذات صلة

هيئة تقويم التعليم تعلن عن نتائج اختبار التحصيلي

هيئة تقويم التعليم تعلن عن نتائج اختبار التحصيلي
بدء سريان نظام الغرف الجديد .. وتعديل مسمّى “مجلس الغرف” لـ “اتحاد الغرف”

بدء سريان نظام الغرف الجديد .. وتعديل مسمّى “مجلس الغرف” لـ “اتحاد الغرف”
بدعوة عمالية.. إضراب عام بلبنان احتجاجاً والسلطة تشارك عنوة

بدعوة عمالية.. إضراب عام بلبنان احتجاجاً والسلطة تشارك عنوة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*