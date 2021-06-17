الهيئة الملكية بالجبيل توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الشبكة السعودية

المناطق - الجبيل الصناعية

وقعت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية صباح اليوم مذكرة تفاهم مع مؤسسة الشبكة السعودية للمسؤولية الاجتماعية بالنادي البحري وذلك بهدف تعزيز الشراكة والتعاون في مجال المسؤولية المجتمعية للإسهام في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

من جانبه أوضح مدير إدارة الخدمات الاجتماعية أ. خلف الشمري أن هذه المذكرة تأتي ضمن حرص الهيئة الملكية بالجبيل في تطوير عمل المسؤولية المجتمعية في مدينة ⁧‫الجبيل الصناعية⁩ وحوكمته من خلال الشراكة مع بيت خبرة متخصص، وترسيخ الصلة بين مؤسسات المجتمع والمسؤولية الاجتماعية.

ومن جانب آخر أوضح رئيس الشبكة السعودية الدكتور الرمضي الصقري عن سعادته بتوقيع المذكرة مع الهيئة الملكية التي لها ممارسات ناجحة في هذا المجال.

مضيفاً بأننا نسعى إلى تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية وتأهيل الممارسين لها في الشركات والمدينة بشكل منهجي وعلمي بما ينعكس على التنمية المستدامة.

الجدير بالذكر أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في سبيل توفير بيئة اجتماعية جاذبة في المدينة تلبي الاحتياجات التنموية للمجتمع وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمملكة.