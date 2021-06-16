ترقية مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بإمارة جازان للمرتبة الثالثة عشر ..

جــازان - فضة عطيف

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بترقية مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بإمارة جازان أ.نزال بن عبدالله العتيبي على المرتبة الثالثة عشر بإمارة منطقة ⁧‫جازان‬⁩.

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ومن جانبه عبر ” العتيبي” عن خالص شكره وتقديره وامتنانه لسمو وزير الداخلية وسمو أمير جازان وسمو نائبه -حفظهم الله- على هذه الثقة .

سائلا الله عز وجل التوفيق والسداد لخدمة الدين والمليك والوطن.

ويعد “العتيبي ” من الكفاءات والخبرات الإدارية المتميزة في إمارة المنطقة وشارك في عدة برامج ودورات وورش متخصصة في مجال عمله.

وتتقدم “صحيفة المناطق .. ” بخالص التهاني والتبريكات لمدير عام الشؤون الإدارية والمالية بإمارة جازان بهذه المناسبة داعين الله لهم بمزيد من التوفيق.