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أكثر من 100 ممارس صحي مستفيد من دورة الإستجابة للطوارئ الإشعاعية بصحة الشرقية

أكثر من 100 ممارس صحي مستفيد من دورة الإستجابة للطوارئ الإشعاعية بصحة الشرقية

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أكثر من 100 ممارس صحي مستفيد من دورة الإستجابة للطوارئ الإشعاعية بصحة الشرقية

أكثر من 100 ممارس صحي مستفيد من دورة الإستجابة للطوارئ الإشعاعية بصحة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=994363
الدمام _ فتحية العبدالله

قامت صحة الشرقية بتدريب أكثر من 100 ممارس صحي عبر  دورة  الاستجابة للطوارئ الإشعاعية  التي نظمتها بالتعاون مع قسم الحماية من الإشعاع، كما نفّذت العديد من البرامج التدريبية لتطوير الكوادر الصحية حيث تم تدريب 1000 ممارس صحي على مستوى مستشفيات المنطقة الشرقية عبر دورة خيمة التطهير الكيميائي ،وعمل 4 دورات إسعافات أولية جراء الحوادث المرورية و تدريب 100رجل أمن من  منسوبي وزارة الداخلية  ، وكذلك تدريب قرابة 300 شخص من مختلف أفراد  المجتمع عبر  فعاليات الأيام العالمية .
وأوضحت صحة الشرقية أن إدارة الطوارئ والأزمات تعمل على تشغيل وحدات التخطيط والاستعداد للطوارئ بالمستشفيات الحكومية والخاصة وتحديث خطط الطوارئ حيث تم تنفيذ 33 فرضية لفشل الغازات الطبية إضافةً إلى تقييم 33 فرضية عبر الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية.

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