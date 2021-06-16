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الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي الأحد المقبل

الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي الأحد المقبل

منطقة نجران

الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي الأحد المقبل

الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي الأحد المقبل
http://almnatiq.net/?p=994366
المناطق - نجران

تبدأ الكلية التقنية بنجران الأحد المقبل استقبال طلبات القبول في برنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1443 هـ ، ويستمر التسجيل حتى الـ20 من الشهر الحالي ، وذلك عبر موقع بوابة القبول الموحد https:/ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.
وأوضح عميد الكلية محمد بن علي زبعان الصقري، أن إجراءات الفرز للقبول على أساس النسبة الموزونة 60٪ على معدل مؤهل الدبلوم و30٪ اختبار اللغة الإنجليزية و10٪ حداثة المؤهل وتتناقص النسبة 2 % عن كل سنة سابقة للتخرج‏.
وأشار إلى أن التخصصات المتاحة لبرنامج البكالوريوس المسائي بالكلية في تخصص الإدارة العامة ، وهندسة الحاسب ” برمجيات ” ، وقوى وآلات كهربائية ، ودعم نظم الشبكات والأمن السيبراني، ومن ضمن شروط القبول والتسجيل في البرنامج أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدبلوم من إحدى الكليات التقنية أو ما يعادلها في نفس التخصصات المتاحة.
وأكد أن أعمال القبول بالكلية واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، موضحاً أن المرشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب ، داعياً المتقدمين إلى ضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب، وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل.

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