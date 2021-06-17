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4 مشروبات سحرية مضادة للالتهاب

4 مشروبات سحرية مضادة للالتهاب

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4 مشروبات سحرية مضادة للالتهاب

4 مشروبات سحرية مضادة للالتهاب
http://almnatiq.net/?p=994368
المناطق - الرياض

يعتبر الالتهاب مشكلة شائعة خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون أمراض المناعة الذاتية، ما يشعرهم أحيانا بألم شديد، ويدفعهم لتناول المزيد من المسكنات التي تشكل على المدى البعيد خطورة كبيرة على الصحة.

أكثر الأفكار أمانا للوقاية من الالتهاب والحد منه هي تناول الأطعمة التي تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، وهي مفيدة أيضا في تخفيف الألم، ومن بينها 4 مشروبات مضادة للالتهابات أو مقويات صحية لتقليل الالتهاب، بحسب موقع “onlymyhealth”.

الليمون مع الكركم

يشكل هذا المزيج واحدا من أفضل مضادات الالتهاب على الإطلاق. كلا المكونين مذهلان بشكل فردي وتتضاعف قوتهما بمجرد دمجهما. يحتوي الكركم على الكركمين وهو مركب قوي مضاد للالتهابات ويساعد في تخفيف الآلام والتهابات المفاصل.
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من ناحية أخرى، الليمون غني بمضادات الأكسدة التي تعزز مضادات الالتهاب. إليك كيفية صنع هذا المشروب:

أضف 3 أكواب من الماء في إناء.

أضف جذر الكركم الطازج (إذا لم يكن متاحا، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم).

ابشُر بعض الزنجبيل وأضف ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون.

ابشر بعض قشر الليمون في الإناء.

اجعله يغلي ثم يصفى.

اشرب كوبا من هذا المنشط يوميا لمدة 4-5 أسابيع لترى نتائج واضحة.

صودا الخبز (الخميرة) والماء

هذا ليس مشروبا عاديا يمكنك تناوله في أي وقت. يقترح الخبراء أن تتناوله لمدة أقصاها أربعة أشهر. يجب تناول هذا المنشط مرتين فقط في الأسبوع بعد الوجبة. إذابة صودا الخبز في الماء تساعد في الالتهابات.

هذا حل فعال ولكن له بعض المخاطر أيضا. يمكن أن يسبب الاستهلاك المفرط مشاكل صحية.

يجب أن تعرف الكمية المناسبة من صودا الخبز المراد خلطها في الماء لصنع هذا المنشط. أضف 1/3 ملعقة صغيرة من صودا الخبز في كوبين من الماء.

عصير أخضر

بشكل أساسي، يحتوي هذا العصير على الفواكه والخضروات الخضراء مع بعض الزنجبيل لعلاج مشاكل الالتهاب.

وجد أن الزنجبيل يحتوي على الجينجيرول (​Gingerol) والبقدونس يحتوي على الكارنوسول (​carnosol) وكلاهما من المركبات المضادة للالتهابات.

يتعين على الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل وغيره من الاضطرابات المرتبطة بالأعصاب أن يستهلكوا هذا المشروب يوميا لمدة 8 أسابيع على الأقل لتحقيق نتائج إيجابية.

أضف إلى العصارة كل الخضروات مثل السبانخ والبقدونس والتفاح الأخضر والخيار والكرفس.

الآن، أضف بعض الزنجبيل وعصير الليمون إلى العصارة، ثم يمزج جيدا قبل تناوله.

مرق العظام

إذا كنت غير نباتي، فلديك خيار شرب مرق العظام وهو أفضل مشروب مضاد للالتهابات لاحتوائه على الجلوكوزامين والكوندرويتين اللتين تعززان صحة المفاصل. بالإضافة إلى ذلك، يوفر مرق عظام الدجاج الأحماض الأمينية الجلايسين والأرجينين والبرولين التي تعد جميعها عوامل مضادة للالتهابات.

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