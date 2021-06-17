‏مركز لقاحات كورونا في ⁧‫جامعة الجوف‬⁩ يواصل تقديم خدماته

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يواصل مركز لقاحات كورونا (كوفيد-19) في المدينة الجامعية لجامعة الجوف تقديم الخدمات للراغبين بالحصول على اللقاح من منسوبي الجامعة والمجتمع المحلي، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال تطبيق التباعد الاجتماعي ومرور الزوار بمراحل الفرز البصري، وقياس العلامات الحيوية. وكان المركز قد افتتح أبوابه لخدمة المستفيدين في 18 من شهر مارس الماضي، حيث بلغ عدد المستفيدين 3300 مستفيد من منسوبي الجامعة والمجتمع المحلي.

ويمكن للمستفيدين حجز مواعيد للحصول على اللقاح، من خلال النظام الإلكتروني المعد لذلك، بالإضافة إلى توفر المواعيد من خلال تطبيقي “صحتي، وتوكلنا”.

جدير بالذكر أن الجامعة دشنت في وقت سابق حملة #جامعة_محصنة والتي تمثل الخطة الزمنية لتحصين جميع منسوبي الجامعة.