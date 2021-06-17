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نائب وزير الشؤون البلدية للإسكان وتنمية المدن وأمين جازان يدشّنان مبادرة “عمار السعودية”

نائب وزير الشؤون البلدية للإسكان وتنمية المدن وأمين جازان يدشّنان مبادرة “عمار السعودية”

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نائب وزير الشؤون البلدية للإسكان وتنمية المدن وأمين جازان يدشّنان مبادرة “عمار السعودية”

نائب وزير الشؤون البلدية للإسكان وتنمية المدن وأمين جازان يدشّنان مبادرة “عمار السعودية”
http://almnatiq.net/?p=994409
المناطق - جازان

دشَّن معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان وتنمية المدن المهندس عبد الله بن محمد البدير وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان اليوم مبادرة ” عمار السعودية ” ، وذلك بإسكان جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي بحي السويس بمدينة جازان.
واستمع نائب وزير الشؤون البلدية والقروية لقطاع الإسكان وتنمية المدن وأمين المنطقة لشرح مفصل عن مباردة ” عمار ” السعودية، التي تستهدف تحسين وتجميل الإسكان الخيري ضمن برامج جودة الحياة، من خلال طلاء الواجهات والأبواب والأرصفة، وزراعة الشتلات السعودية، نفّذها 300 متطوع ومتطوعة، بمشاركة فرع وزارة الرياضية بجازان والجمعيات المتخصصة بالتنمية الإسكانية بالمنطقة.

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