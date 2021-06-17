نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير الشؤون الصحية بالمنطقة

المناطق - جازان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، مدير الشؤون الصحية بجازان عبدالرحمن الحربي.

وتسلم سموه تقريراً عن أعمال وجهود صحة جازان والمستشفيات والمراكز التابعة لها خلال الفترة الماضية، مستمعاً لشرح مفصل عن سير العمل بمشاريع المستشفيات والوحدات والقطاعات الصحية والمهام والخدمات المقدمة بمحافظات المنطقة بما فيها المحافظات الطرفية في مختلف المجالات الوقائية والعلاجية والتوعوية والتثقيفية ، خاصة ما يتعلق بعمل مراكز اللقاحات ضد فيروس كورونا والخدمات والنتائج التي حققتها، والتوعية بأهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وتقديم خدمة المرضى عن بعد ، وكل ما يحقق السلامة الجميع، موجهاً سموه بتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله الصقر.