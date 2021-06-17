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رئيس المنظمة الدولية للإبل: تأسيس جمعية أمريكا الشمالية لملاك مزارع الإبل .. مرحلة مهمة لتطوير القطاع

رئيس المنظمة الدولية للإبل: تأسيس جمعية أمريكا الشمالية لملاك مزارع الإبل .. مرحلة مهمة لتطوير القطاع

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رئيس المنظمة الدولية للإبل: تأسيس جمعية أمريكا الشمالية لملاك مزارع الإبل .. مرحلة مهمة لتطوير القطاع

رئيس المنظمة الدولية للإبل: تأسيس جمعية أمريكا الشمالية لملاك مزارع الإبل .. مرحلة مهمة لتطوير القطاع
http://almnatiq.net/?p=994418
المناطق - الرياض

أعلن مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين عن خطوة دولية تطويرية في قطاع الإبل، من خلال تأسيس الجمعية الأمريكية لملاك مزارع الإبل في الولايات المتحدة، تحت إشراف المنظمة الدولية للإبل، وعقد ملاك مزارع الإبل في أمريكا اجتماعاً تحضيرياً في تاريخ 2020/9/10 لتوحيد جهودهم في تطوير قطاع الإبل من خلال المنظمة الدولية للإبل
ثم عقدوا اجتماعهم لتأسيس الجمعية في تاريخ 2020/9/17م بحضور أمين عام المنظمة، وتم توقيع محضر تأسيس الجمعية وتسجليها رسمياً في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح رئيس الجمعية ارون سكوت ويندل أن تزايد أعداد مزارع الإبل في أمريكا دفعهم إلى تأسيس الجمعية، مضيفاً أن جهود المنظمة الدولية للإبل المتسارعة والمتعددة لخدمة قطاع الإبل خلف الانضمام إلى المنظمة والعمل معها، وتحت إشرافها لتطوير قطاع الإبل لجميع جوانبه.
وقدّم سكوت شكره لرئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن حثلين لجهوده وتشجيعه لإنشاء هذه الجمعية، والتي سوف تنعكس أعمالها بشكل سريع ومباشر على تطوير جوانب متعددة في أنشطة الإبل الاقتصادية، والثقافية والطبية والرياضية.
من جانبه أكد فهد بن حثلين أن تأسيس جمعية أمريكا الشمالية لملاك مزارع الإبل، وقبلها الجمعية الأوربية لملاك مزارع الإبل، يأتي ضمن حشد جميع الجهود الدولية المختصة لخدمة وتطوير قطاع الإبل. وقدم شكره لتعاون جميع ملاك مزارع الإبل في أمريكا على جهودهم في تأسيس الجمعية، والحرص على تفعيل أعمالها بأسرع ما يمكن.

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