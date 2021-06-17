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النصر يستهلّ مشواره في خليجية السلة أمام أهلي دبي المستضيف

النصر يستهلّ مشواره في خليجية السلة أمام أهلي دبي المستضيف
http://almnatiq.net/?p=994419
المناطق - الرياض

يستهلّ فريق النصر السعودي غداً الجمعة مشواره في البطولة الخليجية (40) للأندية أبطال الدوري لكرة السلة، بمواجهة المستضيف نادي شباب الأهلي، في لقاء مهم لتعزيز حظوظه في المنافسة على البطولة، والتأهل إلى نهائيات البطولة الآسيوية .
ويشارك في البطولة بجانب النصر كل من ” شباب الأهلي، الشمال القطري، الأهلي البحريني، الكويت الكويتي ” ، وستخوض الفرق المنافسات بنظام الدوري،ليتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى للدور المربع الذهبي، إذ يلتقي متصدر الترتيب مع صاحب المركز الرابع، فيما يتواجه صاحبا المركزين الثاني والثالث وجهاً لوجه، وذلك من أجل تحديد هوية المتأهلين للمباراة النهائية التي ستقام يوم 26 يونيو.
وأكّد مشرف سلة النصر بندر الرشود جاهزية فريقه للبطولة، وأن الفريق عازم على تحقيق اللقب رغم قوة المنافسة، وتمّ التعاقد مع اثنين من اللاعبين المحترفين الأجانب لهذه البطولة بناءً على توصيه من المدرب عبدالرحيم لال .
لافتاً أن انضمام وعودة لاعبي المنتخب بعد مشاركتهم في البطولة الآسيوية ستكون إضافة قوية للفريق .
وعن لقاء الغد أمام شباب أهلي دبي المستضيف قال: “إن المدرب درس الفريق جيداً وهو فريق قوى، ونحن قادرون على تجاوز اللقاء الأول، الذي سيمنح الفريق دافعاً قوياً للمنافسة وتحقيق اللقب”.
ويشارك عضو مجلس الإدارة الأستاذ حمود المالكي في اجتماعات اللجنة التنظيمية الخليجية لكرة السلة، بعد تعيينه عضواً بها ممثلاً للاتحاد السعودي لكرة السلة.
ويشارك المراقب الدولي السعودي منصور بن حسين في مراقبة مباريات البطولة ، كما يشارك الحكم الدولي السعودي أحمد آل خميس في تحكيم مباريات البطولة.

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