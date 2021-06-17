انطلاق جلسات مؤتمر “مستقبل الأزياء مباشر.. نحو الاستدامة والتنوع والابتكار”

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تنطلق اليوم جلسات مؤتمر “مستقبل الأزياء مباشر.. نحو الاستدامة والتنوع والابتكار” عبر منصة مستقبل الأزياء الإلكترونية، وسيتحدث فيها مختصو صناعة الأزياء الأكثر إلهاماً والموزعين الرقميين، وعدد من الشخصيات القيادية المؤثرة تتقدمهم صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لتحدث عن الابتكار والاستدامة في الأزياء، عبر جلسات حوارية متنوعة المحاور والاتجاهات.

وتستهل صاحبة السمو الأميرة نورة بنت فيصل مدير تطوير القطاع بهيئة الأزياء أعمال المؤتمر في تمام الساعة الثالثة مساءً عبر البث المباشر لمستقبل الأزياء على الرابط https://fashionfutures.com/en/home، وتقام الجلسة الأولى في تمام الساعة 3:05م التي ستتحدث فيها شانتال لاين كاربنتير حول الأزياء والصناعات الإبداعية في دعم أهداف التنمية المستدامة، أما الجلسة الثانية فتستضيف عند الساعة 3:08م مورتين ليهان للحديث عن أجندة الموضة العالمية، والاستدامة أولوية الأزياء، وفي الساعة 3:15م تتحدث كاتيا بوشامب، والمنسقة ستيفاني كارتين في الجلسة الثالثة عن ريادة الأعمال الجماعية، وفي الجلسة الرابعة في تمام الساعة 3:35م يتحدث إيزل تروديل عن مفاهيم ريادة الأعمال تلهم صناعة الأزياء، وتحمل الجلسة الخامسة عنوان ” بناء إرث – الأزياء – التصاميم – ترك بصمة” يتحدث فيها عند الساعة 3:42م كل من أوسكار ميتسافات، وناديا سواروفيسكي، وساره سوزاني ماينو، ولمياء العطيشان، والمنسقة: ماري دريسكول.

وتتواصل جلسات “مستقبل الأزياء” بالجلسة السادسة عند الساعة 4:27م بعنوان “مقدمة في القيادة، واجهة القيادة” ويتحدث خلالها كل من هيلين أبواه، وأبريما إيرويه، وأروى العمـّاري، بزّة الزومان، والمنسقة جوردانا غيماريس، والجلسة السابعة عند الساعة 5:07م بعنوان “الإلهام في التصاميم عبر الثقافة والأسلوب” يتحدث خلالها سباستيان كوب، والمنسقة: فيرناندا سايمون، وفي الجلسة الثامنة بعنوان “التنوع والشمول كنموذج للأعمال” يتحدث خلالها كل من زيزي كاردو، وإيل بي مامبيتوف، ويوسف أكبر، وبندر هوساوي، والمنسقة ألكساندرا فينكل، وفي الجلسة التاسعة التي تقام الساعة 6:07م بعنوان “التقنيات والأشخاص المتداخلين في سلسلة التوريد نحو الاستدامة” يتحدث كل من ستيفاني بينيديتو، وفرانسيسكا روزيلا، وفيرونيكا تشو، والمنسّق مايكل فيرارو، وفي الجلسة العاشرة التي تقام الساعة 6:47م تتحدث ريبيكا مينكوف عن “المؤسّـِسة – أن تتغلب على خوفك”، ويتحدث كاري سمرز في الجلسة الحادية عشر بعنوان “تأثير الموضة على القضايا الاجتماعية” عند الساعة 7:07م.

أما الجلسة الثانية عشر التي تقام عند الساعة 7:22م بعنوان “الجهود البيئية في الموضة من خلال ريادة الأعمال” ويتحدث خلالها كل من جوليو بونازي، المنسّق كونراد أولسون، وفي الجلسة الثالثة عشر التي تقام الساعة 7:42م بعنوان “الشفافية في شراكات الأزياء” يتحدث خلالها جيل دوماين، وعند الساعة 7:49م تقام الجلسة الرابعة عشر بعنوان “تركيز الإعلام والمؤسسات على الاستدامة” ويتحدث فيها لويس بيركنز، والمنسقة كيري بانيجان، وفي الجلسة الخامسة عشر بعنوان “التأثير نحو الاستدامة” التي تقام عند الساعة 8:29م وتتحدث خلالها مارينا تيستينو، وتحل السفيرة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر آل سعود ضيفاً على المؤتمر إلى جانب سوزان روكفلر في الجلسة السادسة عشر للحديث عن “مستقبل الأزياء – المحافظة – المحيطات – الناشطية” في تمام الساعة 8:36م، ويختتم المؤتمر جلساته بالجلسة السابعة عشر والتي يتحدث خلالها الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكماك عن “مستقبل الأزياء هو الحاضر” في تمام الساعة 8:56م.

يذكر أن هيئة الأزياء كانت قد أطلقت مبادرة مستقبل الأزياء في عام 2019م كأول حدث مخصص للأزياء في المملكة، وأعادت تصميمها في عام 2021م كمنصةٍ رقمية رائدة في مجال الأزياء يمكن الوصول إليها من جميع أنحاء العالم؛ لتدعم إنشاء نظام بيئي للأزياء بالمملكة.

ويركز هذا الإصدار من مستقبل الأزياء مباشر على بناء النظام المناسب لصناعة أزياء مقاومة للمستقبل، بهدف تشجيع رواد الأعمال وخوض التجارب لتمكين الأجيال من الريادة في بناء مشاريع جديدة، وتعزز من التنوع في الثقافة والأسلوب، والتشجيع على الانخراط في الاستثمار في نماذج الأعمال الجديدة والروح المبتكرة، والدفع بجدول أعمال أهداف التنمية المستدامة إلى الأمام.