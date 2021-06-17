احدث الأخبار

مجلس الأعمال السعودي الروسي يقدم مقترحًا لفتح بنك روسي بالمملكة
أبرز المواد
 أرامكو تعلن عن الانتهاء من إصدار صكوك دولية بالدولار الأمريكي
أبرز المواد
 النقل تواصل أعمال مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرمة
أبرز المواد
 تعليم عسير الأكثر تفاعلا في “البرمجة” على مستوى المملكة
منطقة عسير
 انطلاق جلسات مؤتمر “مستقبل الأزياء مباشر.. نحو الاستدامة والتنوع والابتكار”
أبرز المواد
 محافظ أملج يلتقي مدير فرع البنك الأهلي السعودي بأملج
منطقة تبوك
 ‏ أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1700 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية
المنطقة الشرقية
 مدير التطوع بالموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تزور منازل ترميم وتطلع على تجارب المتطوعين
المنطقة الشرقية
 مركز التنمية الصناعية IDC يُطلق تطبيقاً للأجهزة الذكية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجال ريادة الأعمال
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يثمن جهود أمين ومنسوبي أمانة القصيم
منطقة القصيم
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 10853 نقطة
أبرز المواد
 سعر نفط برنت ينخفض إلى 74.40 دولارًا
أبرز المواد
مجلس الأعمال السعودي الروسي يقدم مقترحًا لفتح بنك روسي بالمملكة

مجلس الأعمال السعودي الروسي يقدم مقترحًا لفتح بنك روسي بالمملكة

أبرز المواد
أرامكو تعلن عن الانتهاء من إصدار صكوك دولية بالدولار الأمريكي

أرامكو تعلن عن الانتهاء من إصدار صكوك دولية بالدولار الأمريكي

أبرز المواد
النقل تواصل أعمال مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرمة

النقل تواصل أعمال مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرمة

أبرز المواد
تعليم عسير الأكثر تفاعلا في “البرمجة” على مستوى المملكة

تعليم عسير الأكثر تفاعلا في “البرمجة” على مستوى المملكة

منطقة عسير

مجلس الأعمال السعودي الروسي يقدم مقترحًا لفتح بنك روسي بالمملكة

مجلس الأعمال السعودي الروسي يقدم مقترحًا لفتح بنك روسي بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=994438
المناطق - الرياض

قدم مجلس الأعمال السعودي الروسي باتحاد الغرف السعودية في اجتماعه الثاني الذي عقد بمقر الاتحاد , مقترحاً لفتح بنك روسي بالعاصمة الرياض في خطوة تهدف لتسهيل التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الصديقين, وذلك بحضور رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف, ورئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي طارق القحطاني وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين.
وأكد رئيس اتحاد الغرف السعودية أهمية الاجتماع , الذي يعد دفعة قوية نحو تطوير مزيد من العلاقات التجارية والاقتصادية.
فيما أكد السفير الروسي أن بلاده تنظر لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين كمهمة أساسية تعكس توجيهات قيادة البلدين, وتعميق وتنشيط وتنويع عقد الشراكة والصداقة بين الجانبين , مبينا أنه تم تعيين ملحق تجاري لدى سفارة بلاده بالرياض مما يعد خطوة جديدة في تذليل جميع المعوقات الاقتصادية التي تعترض رجال الأعمال السعوديين, ووعد بدعم ودراسة مقترح فتح بنك روسي في الرياض.
من ناحيته, أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي طارق القحطاني أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري خلال الفترة المقبلة, وكل ما يخدم البلدين من خلال أعمال المجلس.
وتطرق اللقاء إلى بعض التحديات التي أسهمت في ضعف حجم التبادل التجاري بين المملكة وروسيا ومنها عدم وجود خط ملاحي مباشر للشحن لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وعدم توفر المعلومات الكافية عن بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية، كما شدد على ضرورة وضع خارطة طريق لتنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين بالتركيز على تطوير الاتفاقيات التجارية والاستثمارية وفتح خط طيران مباشر بين البلدين وتسهيل الحصول على التأشيرات وزيادة التعاون في القطاعات المستهدفة ومن بينها القطاع الزراعي.

روابط ذات صلة

أرامكو تعلن عن الانتهاء من إصدار صكوك دولية بالدولار الأمريكي

أرامكو تعلن عن الانتهاء من إصدار صكوك دولية بالدولار الأمريكي
النقل تواصل أعمال مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرمة

النقل تواصل أعمال مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرمة
انطلاق جلسات مؤتمر “مستقبل الأزياء مباشر.. نحو الاستدامة والتنوع والابتكار”

انطلاق جلسات مؤتمر “مستقبل الأزياء مباشر.. نحو الاستدامة والتنوع والابتكار”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*