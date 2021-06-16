أمير القصيم يثمن جهود أمين ومنسوبي أمانة القصيم

المناطق - القصيم

قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم شكره وتقديره لأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي ، وذلك بعد إطلاع سموه على التقرير الإعلامي للربع الأول من العام الجاري 2021م ، والذي يرصد مستوى الجهود التي تبذلها الأمانة وبلديات المنطقة في تقديم الخدمات.

وقال سمو أمير القصيم في كتابه الذي بعثه لأمين منطقة القصيم : نشكركم ونثمن لكم ولزملائكم في الأمانة وكافة البلديات هذه الجهود المباركة التي بذلت في سبيل راحة المواطن، وإبراز هذا الدور إعلاميا ولكافة الأعمال التي قدمتها الأمانة .