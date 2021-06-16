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مركز التنمية الصناعية IDC يُطلق تطبيقاً للأجهزة الذكية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجال ريادة الأعمال

المنطقة الشرقية
أمير القصيم يثمن جهود أمين ومنسوبي أمانة القصيم

أمير القصيم يثمن جهود أمين ومنسوبي أمانة القصيم

منطقة القصيم

أمير القصيم يثمن جهود أمين ومنسوبي أمانة القصيم

أمير القصيم يثمن جهود أمين ومنسوبي أمانة القصيم
http://almnatiq.net/?p=994442
المناطق - القصيم

قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم شكره وتقديره لأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي ، وذلك بعد إطلاع سموه على التقرير الإعلامي للربع الأول من العام الجاري 2021م ، والذي يرصد مستوى الجهود التي تبذلها الأمانة وبلديات المنطقة في تقديم الخدمات.

وقال سمو أمير القصيم في كتابه الذي بعثه لأمين منطقة القصيم : نشكركم ونثمن لكم ولزملائكم في الأمانة وكافة البلديات هذه الجهود المباركة التي بذلت في سبيل راحة المواطن، وإبراز هذا الدور إعلاميا ولكافة الأعمال التي قدمتها الأمانة .

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