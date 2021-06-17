مركز التنمية الصناعية IDC يُطلق تطبيقاً للأجهزة الذكية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجال ريادة الأعمال

المناطق - الجبيل الصناعية

دشن مدير عام قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور علي عسيري تطبيق للأجهزة الذكية لمركز التنمية الصناعية والذي يهدف إلى تعريف المستفيدين بأبرز وأهم المجالات والخدمات التي يقدمها المركز في مجال ريادة الأعمال.

ويهدف التطبيق إلى تقديم برامج وخدمات ريادة الأعمال وتحويل المعاملات اليومية بشكل إلكتروني للمستفيدين مما يزيد من إنتاجية العمل ويقلل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة، كما أن هذا التطبيق يعد من التطبيقات الأولى على مستوى المملكة في مجال حاضنات الأعمال ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمكن للمستفيدين تحميل التطبيق عن طريق أنظمة التشغيل في المتجرين أندرويد وأبل.

كما يأتي ذلك ضمن جهود مركز التنمية الصناعية بقطاع التعليم في مساعدة ودعم شباب وشابات الأعمال لتحويل مشاريعهم الخاصة إلى منتجات ملموسة وخلق فرص عمل جديدة ودائمة في السوق وكذلك رعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير المساعدة التقنية وربطها بالقطاعات الصناعية والتجارية.