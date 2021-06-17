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‏ أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1700 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية

‏ أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1700 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية

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مدير التطوع بالموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تزور منازل ترميم وتطلع على تجارب المتطوعين

مدير التطوع بالموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تزور منازل ترميم وتطلع على تجارب المتطوعين

المنطقة الشرقية
مركز التنمية الصناعية IDC يُطلق تطبيقاً للأجهزة الذكية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجال ريادة الأعمال

مركز التنمية الصناعية IDC يُطلق تطبيقاً للأجهزة الذكية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجال ريادة الأعمال

المنطقة الشرقية
أمير القصيم يثمن جهود أمين ومنسوبي أمانة القصيم

أمير القصيم يثمن جهود أمين ومنسوبي أمانة القصيم

منطقة القصيم

مركز التنمية الصناعية IDC يُطلق تطبيقاً للأجهزة الذكية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجال ريادة الأعمال

مركز التنمية الصناعية IDC يُطلق تطبيقاً للأجهزة الذكية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجال ريادة الأعمال
http://almnatiq.net/?p=994443
المناطق - الجبيل الصناعية

دشن مدير عام قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور علي عسيري تطبيق للأجهزة الذكية لمركز التنمية الصناعية والذي يهدف إلى تعريف المستفيدين بأبرز وأهم المجالات والخدمات التي يقدمها المركز في مجال ريادة الأعمال.

ويهدف التطبيق إلى تقديم برامج وخدمات ريادة الأعمال وتحويل المعاملات اليومية بشكل إلكتروني للمستفيدين مما يزيد من إنتاجية العمل ويقلل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة، كما أن هذا التطبيق يعد من التطبيقات الأولى على مستوى المملكة في مجال حاضنات الأعمال ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمكن للمستفيدين تحميل التطبيق عن طريق أنظمة التشغيل في المتجرين أندرويد وأبل.

كما يأتي ذلك ضمن جهود مركز التنمية الصناعية بقطاع التعليم في مساعدة ودعم شباب وشابات الأعمال لتحويل مشاريعهم الخاصة إلى منتجات ملموسة وخلق فرص عمل جديدة ودائمة في السوق وكذلك رعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير المساعدة التقنية وربطها بالقطاعات الصناعية والتجارية.

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