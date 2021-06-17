مدير التطوع بالموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تزور منازل ترميم وتطلع على تجارب المتطوعين

الدمام - فتحية عبدالله

زارت مدير عام الإدارة العامة للتطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشاعل المبارك منزلاً لاحد الأسر الأشد حاجة والتي تعمل جمعية ترميم على إعادة تأهيله حيث يشارك في ترميمه عدد (40) متطوع ومتطوعة وبعدد ساعات تجاوزت (200) ساعة تطوعية رافقها في الزيارة مساعدة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ابتسام الحميزي.

وتم خلال الزيارة الاطلاع على عدد من الفرص التطوعية المتنوعة التي ينفذها المتطوعون والمتطوعات والتي شملت أعمال الدهان والكهرباء والسباكة وغيرها نتيجة المهارات التي اكتسبها المتطوعون وحرصوا على تنميتها منذ الحاقهم بالأعمال التطوعية بالجمعية.

وأشادت المبارك بالدور الكبير الذي يقوم به المتطوعين والمتطوعات مع جمعية ترميم اللذين ساهموا في تحقيق أهداف ترميم وتقليل تكاليف أعمال الترميم من خلال العائد الاقتصادي من تطوعهم ونوعية الجهد الذي بذلوه ويعكس رغبتهم في العمل التطوعي كما أشادت بدور مجلس إدارة الجمعية في توفير البيئة المناسبة للمتطوعين مما ساعدهم على الاجادة في عملهم وتطويره بصورة مستمرة.