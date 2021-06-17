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منطقة تبوك
‏ أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1700 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية

‏ أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1700 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية

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المنطقة الشرقية

‏ أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1700 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية

‏ أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1700 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية
http://almnatiq.net/?p=994446
الدمام - المناطق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأربعاء 16/يونيو/2021م، 1717 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 7 منشآت مخالفة، وضبط 94 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، والمخالفات البلدية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة أنها استقبلت عبر مركز 940 (22) بلاغ، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وأبانت الأمانة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940

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