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أرامكو تعلن عن الانتهاء من إصدار صكوك دولية بالدولار الأمريكي

أرامكو تعلن عن الانتهاء من إصدار صكوك دولية بالدولار الأمريكي

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أرامكو تعلن عن الانتهاء من إصدار صكوك دولية بالدولار الأمريكي

أرامكو تعلن عن الانتهاء من إصدار صكوك دولية بالدولار الأمريكي
http://almnatiq.net/?p=994461
المناطق - الرياض

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” عن الانتهاء من إصدار صكوك دولية بموجب برنامجها لإصدار الصكوك الدولية (Trust Certificate Issuance Programme ) .
وأوضحت أرامكو السعودية أن الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي، وستكون مباشرة وغير مضمونة ودون حق الرجوع على الأصول، مبينة أن قيمة الطرح بلغت 6,000,000,000 دولار أمريكي، لعدد إجمالي بلغ 30,000، بقيمة اسمية للصك 200,000 دولار أمريكي، وبعائد %0.946 للصكوك المستحقة خلال (3) سنوات و1.602% للصكوك المستحقة خلال (5) سنوات و2.694% للصكوك المستحقة خلال (10) سنوات.

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