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تعليم عسير الأكثر تفاعلا في “البرمجة” على مستوى المملكة

تعليم عسير الأكثر تفاعلا في “البرمجة” على مستوى المملكة

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تعليم عسير الأكثر تفاعلا في “البرمجة” على مستوى المملكة

تعليم عسير الأكثر تفاعلا في “البرمجة” على مستوى المملكة
http://almnatiq.net/?p=994463
المناطق - عسير

كرم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير؛ لقاء فوزها بجائزة الإدارة الأكثر تفاعلًا في مسابقة “مدرستي تُبرمج” على مستوى إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، فيما تسلم التكريم مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني الذي عبر عن فخره واعتزازه بما وصلت إليه الإدارة العامة للتعليم في المنطقة  من إنجازات متتالية، مقدما شكره وتقديره  إلى فرق العمل بالإدارة والمدارس لقاء هذا الإنجاز.

 وكانت ابتدائية المضفاة للطفولة المبكرة ببلّسمر قد حصلت على جائزة المدارس الأكثر تفاعلًا في المسابقة، والمعلمات: زهراء عبدالله آل زايد من الابتدائية الثالثة لتحفيظ القرآن الكريم بخميس مشيط، وفاطمة مشبب عبدالله من متوسطة الروغ بأحد رفيدة، ونورة محمد القحطاني من ثانوية الروغ، وإلهام علي عسيري من ابتدائية آل حارث بأبها؛ حققن جائزة المعلمين والمعلمات الأكثر تفاعلا على مستوى المناطق والمحافظات في ذات المسابقة.

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