احدث الأخبار

البرلمان العربي يدين المحاولات الحوثية الإرهابية المتكررة لاستهداف المدنيين في خميس مشيط
أبرز المواد
 أمين تبوك يدشن مشروعي النظافة الجديدة بأكثر من 89 مليون ريال
منطقة تبوك
 وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية كوبا
أبرز المواد
 أرامكو السعودية تجمع 6 مليارات دولار من خلال أكبر إصدار صكوك للشركات بالدولار في العالم
أبرز المواد
 نادي تبوك النسائي لذوي الإعاقة يحقق لقب أول بطولة نسائية في المملكة لألعاب القوى
الرياضة
 / النصر يستهلّ مشواره في خليجية السلة أمام أهلي دبي المستضيف
أبرز المواد
 مجلس الأعمال السعودي الروسي يقدم مقترحًا لفتح بنك روسي بالمملكة
أبرز المواد
 أرامكو تعلن عن الانتهاء من إصدار صكوك دولية بالدولار الأمريكي
أبرز المواد
 النقل تواصل أعمال مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرمة
أبرز المواد
 تعليم عسير الأكثر تفاعلا في “البرمجة” على مستوى المملكة
منطقة عسير
 انطلاق جلسات مؤتمر “مستقبل الأزياء مباشر.. نحو الاستدامة والتنوع والابتكار”
أبرز المواد
 محافظ أملج يلتقي مدير فرع البنك الأهلي السعودي بأملج
منطقة تبوك
البرلمان العربي يدين المحاولات الحوثية الإرهابية المتكررة لاستهداف المدنيين في خميس مشيط

البرلمان العربي يدين المحاولات الحوثية الإرهابية المتكررة لاستهداف المدنيين في خميس مشيط

أبرز المواد
أمين تبوك يدشن مشروعي النظافة الجديدة بأكثر من 89 مليون ريال

أمين تبوك يدشن مشروعي النظافة الجديدة بأكثر من 89 مليون ريال

منطقة تبوك
وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية كوبا

وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية كوبا

أبرز المواد
أرامكو السعودية تجمع 6 مليارات دولار من خلال أكبر إصدار صكوك للشركات بالدولار في العالم

أرامكو السعودية تجمع 6 مليارات دولار من خلال أكبر إصدار صكوك للشركات بالدولار في العالم

أبرز المواد

/ النصر يستهلّ مشواره في خليجية السلة أمام أهلي دبي المستضيف

/ النصر يستهلّ مشواره في خليجية السلة أمام أهلي دبي المستضيف
http://almnatiq.net/?p=994471
المناطق - واس

يستهلّ فريق النصر السعودي غداً الجمعة مشواره في البطولة الخليجية (40) للأندية أبطال الدوري لكرة السلة، بمواجهة المستضيف نادي شباب الأهلي، في لقاء مهم لتعزيز حظوظه في المنافسة على البطولة، والتأهل إلى نهائيات البطولة الآسيوية .
ويشارك في البطولة بجانب النصر كل من ” شباب الأهلي، الشمال القطري، الأهلي البحريني، الكويت الكويتي ” ، وستخوض الفرق المنافسات بنظام الدوري،ليتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى للدور المربع الذهبي، إذ يلتقي متصدر الترتيب مع صاحب المركز الرابع، فيما يتواجه صاحبا المركزين الثاني والثالث وجهاً لوجه، وذلك من أجل تحديد هوية المتأهلين للمباراة النهائية التي ستقام يوم 26 يونيو.
وأكّد مشرف سلة النصر بندر الرشود جاهزية فريقه للبطولة، وأن الفريق عازم على تحقيق اللقب رغم قوة المنافسة، وتمّ التعاقد مع اثنين من اللاعبين المحترفين الأجانب لهذه البطولة بناءً على توصيه من المدرب عبدالرحيم لال .
لافتاً أن انضمام وعودة لاعبي المنتخب بعد مشاركتهم في البطولة الآسيوية ستكون إضافة قوية للفريق .
وعن لقاء الغد أمام شباب أهلي دبي المستضيف قال: “إن المدرب درس الفريق جيداً وهو فريق قوى، ونحن قادرون على تجاوز اللقاء الأول، الذي سيمنح الفريق دافعاً قوياً للمنافسة وتحقيق اللقب”.
ويشارك عضو مجلس الإدارة الأستاذ حمود المالكي في اجتماعات اللجنة التنظيمية الخليجية لكرة السلة، بعد تعيينه عضواً بها ممثلاً للاتحاد السعودي لكرة السلة.
ويشارك المراقب الدولي السعودي منصور بن حسين في مراقبة مباريات البطولة ، كما يشارك الحكم الدولي السعودي أحمد آل خميس في تحكيم مباريات البطولة.

روابط ذات صلة

البرلمان العربي يدين المحاولات الحوثية الإرهابية المتكررة لاستهداف المدنيين في خميس مشيط

البرلمان العربي يدين المحاولات الحوثية الإرهابية المتكررة لاستهداف المدنيين في خميس مشيط
وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية كوبا

وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية كوبا
أرامكو السعودية تجمع 6 مليارات دولار من خلال أكبر إصدار صكوك للشركات بالدولار في العالم

أرامكو السعودية تجمع 6 مليارات دولار من خلال أكبر إصدار صكوك للشركات بالدولار في العالم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*