أمين تبوك يدشن مشروعي النظافة الجديدة بأكثر من 89 مليون ريال

المناطق- تبوك:

دشن أمين منطقة تبوك المهندس درويش آل محفوظ اليوم مشروعي النظافة الجديدة والخاصة بجمع ونقل النفايات التي بلغ إجمالي تكلفتها تسعة وثمانين مليونا وتسع مئة وأربعين ألف ريال.ويهدف المشروعان إلى تعزيز النظافة وتحسين الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة وتوفير خدمات حديثة بأعلى المواصفات العملية والرقابية لمتابعة نسبة الإنجاز وتتبع المركبات بنظام الـ GIS ومعدات غسيل الحاويات المغلق حفاظًا على الصحة العامة حيث يضم المشروع الأول 19 معدة، و355 حاوية ويعمل عليه 129 موظفًا فيما يضم المشروع الثاني 232 موظفًا و22 معدة و810 حاوياتوتشمل ضواغط كبيرة وضواغط صغيرة ووايتات ومكانس وبوبكات وقلابات وشيول إضافة إلى عدد من سيارات المراقبين لمتابعة أعمال النظافة على مدار الساعة.وأكد آل محفوظ حرص أمانة المنطقة على بذل المزيد من الجهود من أجل تعزيز ورفع مستوى أعمال النظافة العامة في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، وتقديم الخدمات البلدية بما يواكب تطلعات الأهالي وأن هذا التدشين يأتي كمرحلة أولى لأعمال النظافة الانتقالي وستستكمل بعدة شركات أخرى خلال المدة القادمة.