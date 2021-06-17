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البرلمان العربي يدين المحاولات الحوثية الإرهابية المتكررة لاستهداف المدنيين في خميس مشيط

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البرلمان العربي يدين المحاولات الحوثية الإرهابية المتكررة لاستهداف المدنيين في خميس مشيط

البرلمان العربي يدين المحاولات الحوثية الإرهابية المتكررة لاستهداف المدنيين في خميس مشيط
http://almnatiq.net/?p=994490
المناطق - واس

أدان البرلمان العربي محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية اليوم استهداف خميس مشيط بطائرة مسيرة (مفخخة).
وطالب البرلمان العربي في بيان له اليوم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المدنيين وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وتمثل جرائم حرب، محذرًا من تقاعس المجتمع الدولي عن مواقف رادعة وحاسمة ضد الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران.
وأكد البرلمان دعمه ووقوفه الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية، ومساندتها في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقوم بها للدفاع عن أمنها وحماية سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأشاد بيقظة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ونجاحها في تصديها وإحباطها لكل الهجمات الإرهابية، مؤكدًا في الوقت ذاته كفاءة الدفاعات الجوية السعودية، بفضل القدرات الدفاعية العسكرية لقوات التحالف العربي، ورصد عمليات الاستهداف وقواعد الطائرات المسيرة ومنصات الصواريخ قبل الإطلاق.

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