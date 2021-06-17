احدث الأخبار

جامعة الملك عبدالعزيز تستحدث برنامج الماجستير التنفيذي في الإعلام الرقمي
منطقة مكة المكرمة
 البرلمان العربي يدين المحاولات الحوثية الإرهابية المتكررة لاستهداف المدنيين في خميس مشيط
أبرز المواد
 أمين تبوك يدشن مشروعي النظافة الجديدة بأكثر من 89 مليون ريال
منطقة تبوك
 وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية كوبا
أبرز المواد
 أرامكو السعودية تجمع 6 مليارات دولار من خلال أكبر إصدار صكوك للشركات بالدولار في العالم
أبرز المواد
 نادي تبوك النسائي لذوي الإعاقة يحقق لقب أول بطولة نسائية في المملكة لألعاب القوى
الرياضة
 / النصر يستهلّ مشواره في خليجية السلة أمام أهلي دبي المستضيف
أبرز المواد
 مجلس الأعمال السعودي الروسي يقدم مقترحًا لفتح بنك روسي بالمملكة
أبرز المواد
 أرامكو تعلن عن الانتهاء من إصدار صكوك دولية بالدولار الأمريكي
أبرز المواد
 النقل تواصل أعمال مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرمة
أبرز المواد
 تعليم عسير الأكثر تفاعلا في “البرمجة” على مستوى المملكة
منطقة عسير
 انطلاق جلسات مؤتمر “مستقبل الأزياء مباشر.. نحو الاستدامة والتنوع والابتكار”
أبرز المواد
جامعة الملك عبدالعزيز تستحدث برنامج الماجستير التنفيذي في الإعلام الرقمي

جامعة الملك عبدالعزيز تستحدث برنامج الماجستير التنفيذي في الإعلام الرقمي

منطقة مكة المكرمة
البرلمان العربي يدين المحاولات الحوثية الإرهابية المتكررة لاستهداف المدنيين في خميس مشيط

البرلمان العربي يدين المحاولات الحوثية الإرهابية المتكررة لاستهداف المدنيين في خميس مشيط

أبرز المواد
أمين تبوك يدشن مشروعي النظافة الجديدة بأكثر من 89 مليون ريال

أمين تبوك يدشن مشروعي النظافة الجديدة بأكثر من 89 مليون ريال

منطقة تبوك
وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية كوبا

وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية كوبا

أبرز المواد

جامعة الملك عبدالعزيز تستحدث برنامج الماجستير التنفيذي في الإعلام الرقمي

جامعة الملك عبدالعزيز تستحدث برنامج الماجستير التنفيذي في الإعلام الرقمي
http://almnatiq.net/?p=994492
المناطق - واس

استحدثت جامعة الملك عبدالعزيز برنامج الماجستير التنفيذي في الإعلام الرقمي بالمقررات الدراسية والمشروع البحثي بكلية الاتصال والإعلام ، وذلك لرفد سوق العمل بمثل هذه المخرجات التي تجسد تطلعات الجامعة في دفع عجلة التنمية والمضي بتطوير القدرات البشرية المؤهلة في الاعلام الرقمي .
ويعد البرنامج نقطة تحول لبرامج كلية الاتصال والإعلام فيما يخدم توفير الفرص لإتاحة المجال أمام العاملين في مؤسسات الإعلام المختلفة لدراسة الإعلام الرقمي ، بهدف ربط الجامعة بالمؤسسات الإعلامية المهنية ، وتلبية احتياجاتها حيث تركز المقررات العلمية في البرنامج على الجوانب المهارية التي يجب صقلها وتنميتها لدى الطلاب ، وربطهم بالمجتمع الذي يعملون فيه من خلال مؤسساتهم الإعلامية ، مع الالمام الكامل بمناهج البحث ونظريات الاتصال والتشريعات الإعلامية ، ومسايرة التطور في الإعلام “الإعلام الرقمي” .
وكشف عميد كلية الاعلام والاتصال بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور شارع البقمي أن الخطة الدراسية للبرنامج تتضمن عدداً من المقررات موزعة على عامين دراسيين في أربعة فصول دراسية ، ويبلغ عدد ساعات المقررات المطلوب من الطالب اجتيازها 42 ساعة ، على أن يختم الطالب هذه المقررات في نهاية الفصل الدراسي الرابع بمشروع عملي يستثمر فيه الطالب ما تعلم عن مهارات وملكات فنية وحرفية في مجال يختاره الطالب ضمن تخصصه .

روابط ذات صلة

النقل تواصل أعمال مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرمة

النقل تواصل أعمال مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرمة
فهرسة أكثر من 75 ألفا من خطب وتلاوات المسجد الحرام رقمياً

فهرسة أكثر من 75 ألفا من خطب وتلاوات المسجد الحرام رقمياً
“إنفاذ” يعلن عن إقامة مزاد بوابة الحرمين..

“إنفاذ” يعلن عن إقامة مزاد بوابة الحرمين..

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*