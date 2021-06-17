الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع يتفقد المركز الطبي

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قام الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد القرشي اليوم بجولة تفقدية على المركز الطبي للاطلاع على الخطة التشغيلية الأولية للمركز، إضافة إلى مشروعي وحدة علاج الحروق ومركز عيادات الأسنان الخارجية.

وتأتي هذه الجولة تأكيدًا للاهتمام المستمر بخدمات الرعاية الصحية المقدمة لجميع قاطني مدينة ينبع الصناعية، وهو ما تفردت به خدمات المركز الطبي، مما جعلها تحصل على الاعتماد الدولي للمنشآت الصحية (CBAHI) وتحقق عدة جوائز وشهادات في مجال الرعاية الصحية على المستوى المحلي أو العالمي.

وتأتي هذه الجولة في إطار العمل على تحسين كفاءة الخدمات الصحية بما يواكب تطلعات مجتمع مدينة ينبع الصناعية وسيرًا في تحقيق رؤية المملكة 2030.