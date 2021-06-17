احدث الأخبار

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع يتفقد المركز الطبي
منطقة المدينة المنورة
 جامعة الملك عبدالعزيز تستحدث برنامج الماجستير التنفيذي في الإعلام الرقمي
منطقة مكة المكرمة
 البرلمان العربي يدين المحاولات الحوثية الإرهابية المتكررة لاستهداف المدنيين في خميس مشيط
أبرز المواد
 أمين تبوك يدشن مشروعي النظافة الجديدة بأكثر من 89 مليون ريال
منطقة تبوك
 وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية كوبا
أبرز المواد
 أرامكو السعودية تجمع 6 مليارات دولار من خلال أكبر إصدار صكوك للشركات بالدولار في العالم
أبرز المواد
 نادي تبوك النسائي لذوي الإعاقة يحقق لقب أول بطولة نسائية في المملكة لألعاب القوى
الرياضة
 / النصر يستهلّ مشواره في خليجية السلة أمام أهلي دبي المستضيف
أبرز المواد
 مجلس الأعمال السعودي الروسي يقدم مقترحًا لفتح بنك روسي بالمملكة
أبرز المواد
 أرامكو تعلن عن الانتهاء من إصدار صكوك دولية بالدولار الأمريكي
أبرز المواد
 النقل تواصل أعمال مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرمة
أبرز المواد
 تعليم عسير الأكثر تفاعلا في “البرمجة” على مستوى المملكة
منطقة عسير
الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع يتفقد المركز الطبي

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع يتفقد المركز الطبي

منطقة المدينة المنورة
جامعة الملك عبدالعزيز تستحدث برنامج الماجستير التنفيذي في الإعلام الرقمي

جامعة الملك عبدالعزيز تستحدث برنامج الماجستير التنفيذي في الإعلام الرقمي

منطقة مكة المكرمة
البرلمان العربي يدين المحاولات الحوثية الإرهابية المتكررة لاستهداف المدنيين في خميس مشيط

البرلمان العربي يدين المحاولات الحوثية الإرهابية المتكررة لاستهداف المدنيين في خميس مشيط

أبرز المواد
أمين تبوك يدشن مشروعي النظافة الجديدة بأكثر من 89 مليون ريال

أمين تبوك يدشن مشروعي النظافة الجديدة بأكثر من 89 مليون ريال

منطقة تبوك

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع يتفقد المركز الطبي

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع يتفقد المركز الطبي
http://almnatiq.net/?p=994494
المناطق - واس

قام الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد القرشي اليوم بجولة تفقدية على المركز الطبي للاطلاع على الخطة التشغيلية الأولية للمركز، إضافة إلى مشروعي وحدة علاج الحروق ومركز عيادات الأسنان الخارجية.
وتأتي هذه الجولة تأكيدًا للاهتمام المستمر بخدمات الرعاية الصحية المقدمة لجميع قاطني مدينة ينبع الصناعية، وهو ما تفردت به خدمات المركز الطبي، مما جعلها تحصل على الاعتماد الدولي للمنشآت الصحية (CBAHI) وتحقق عدة جوائز وشهادات في مجال الرعاية الصحية على المستوى المحلي أو العالمي.
وتأتي هذه الجولة في إطار العمل على تحسين كفاءة الخدمات الصحية بما يواكب تطلعات مجتمع مدينة ينبع الصناعية وسيرًا في تحقيق رؤية المملكة 2030.

روابط ذات صلة

العثور على مفقود مـتوفَّى جانب سيارته بجبال أم عثيم

العثور على مفقود مـتوفَّى جانب سيارته بجبال أم عثيم
إغلاق 6 مطابخ ورصد 13 محلًّا مخالفًا بسبب تدنّي مستوى النظافة في ينبع

إغلاق 6 مطابخ ورصد 13 محلًّا مخالفًا بسبب تدنّي مستوى النظافة في ينبع
أمير المدينة المنورة يلتقي قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

أمير المدينة المنورة يلتقي قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*