احدث الأخبار

الاتحاد السعودي لكرة القدم يوقع اتفاقية شراكة مع رابطة دوري أحياء المملكة
أبرز المواد
 المحكمة العليا الأمريكية ترفض إلغاء قانون “أوباما كير” للرعاية الصحية
أبرز المواد
 معرض “رحلة الكتابة والخط”.. جماليات “الضاد” من النقش إلى الذكاء الاصطناعي
ثقافة وفنون
 بوتن: بايدن محترف وعليك العمل معه بحذر
أبرز المواد
 منظمة التعاون الإسلامي تدين المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين في خميس مشيط
محليات
 الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع يتفقد المركز الطبي
منطقة المدينة المنورة
 جامعة الملك عبدالعزيز تستحدث برنامج الماجستير التنفيذي في الإعلام الرقمي
منطقة مكة المكرمة
 البرلمان العربي يدين المحاولات الحوثية الإرهابية المتكررة لاستهداف المدنيين في خميس مشيط
أبرز المواد
 أمين تبوك يدشن مشروعي النظافة الجديدة بأكثر من 89 مليون ريال
منطقة تبوك
 وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية كوبا
أبرز المواد
 أرامكو السعودية تجمع 6 مليارات دولار من خلال أكبر إصدار صكوك للشركات بالدولار في العالم
أبرز المواد
 نادي تبوك النسائي لذوي الإعاقة يحقق لقب أول بطولة نسائية في المملكة لألعاب القوى
الرياضة
الاتحاد السعودي لكرة القدم يوقع اتفاقية شراكة مع رابطة دوري أحياء المملكة

الاتحاد السعودي لكرة القدم يوقع اتفاقية شراكة مع رابطة دوري أحياء المملكة

أبرز المواد
المحكمة العليا الأمريكية ترفض إلغاء قانون “أوباما كير” للرعاية الصحية

المحكمة العليا الأمريكية ترفض إلغاء قانون “أوباما كير” للرعاية الصحية

أبرز المواد
معرض “رحلة الكتابة والخط”.. جماليات “الضاد” من النقش إلى الذكاء الاصطناعي

معرض “رحلة الكتابة والخط”.. جماليات “الضاد” من النقش إلى الذكاء الاصطناعي

ثقافة وفنون
بوتن: بايدن محترف وعليك العمل معه بحذر

بوتن: بايدن محترف وعليك العمل معه بحذر

أبرز المواد

منظمة التعاون الإسلامي تدين المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين في خميس مشيط

منظمة التعاون الإسلامي تدين المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين في خميس مشيط
http://almnatiq.net/?p=994497
المناطق - واس

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته الشديدة للمحاولة الجديدة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين الأبرياء في خميس مشيط بطائرة مسيرة (مفخخة)، وذلك بطريقة متعمدة وممنهجة، وفق ما أعلن تحالف قوات دعم الشرعية في اليمن.
وأشاد الأمين العام بيقظة واحترافية الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة المفخخة.
وجدد العثيمين التأكيد على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

روابط ذات صلة

معرض “رحلة الكتابة والخط”.. جماليات “الضاد” من النقش إلى الذكاء الاصطناعي

معرض “رحلة الكتابة والخط”.. جماليات “الضاد” من النقش إلى الذكاء الاصطناعي
البرلمان العربي يدين المحاولات الحوثية الإرهابية المتكررة لاستهداف المدنيين في خميس مشيط

البرلمان العربي يدين المحاولات الحوثية الإرهابية المتكررة لاستهداف المدنيين في خميس مشيط
وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية كوبا

وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية كوبا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*