احدث الأخبار

رئيس المخابرات المصرية يتجول في شوارع طرابلس (صور)
أبرز المواد
 ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي
أبرز المواد
 الاتحاد السعودي لكرة القدم يوقع اتفاقية شراكة مع رابطة دوري أحياء المملكة
أبرز المواد
 المحكمة العليا الأمريكية ترفض إلغاء قانون “أوباما كير” للرعاية الصحية
أبرز المواد
 معرض “رحلة الكتابة والخط”.. جماليات “الضاد” من النقش إلى الذكاء الاصطناعي
ثقافة وفنون
 بوتن: بايدن محترف وعليك العمل معه بحذر
أبرز المواد
 منظمة التعاون الإسلامي تدين المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين في خميس مشيط
محليات
 الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع يتفقد المركز الطبي
منطقة المدينة المنورة
 جامعة الملك عبدالعزيز تستحدث برنامج الماجستير التنفيذي في الإعلام الرقمي
منطقة مكة المكرمة
 البرلمان العربي يدين المحاولات الحوثية الإرهابية المتكررة لاستهداف المدنيين في خميس مشيط
أبرز المواد
 أمين تبوك يدشن مشروعي النظافة الجديدة بأكثر من 89 مليون ريال
منطقة تبوك
 وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية كوبا
أبرز المواد
رئيس المخابرات المصرية يتجول في شوارع طرابلس (صور)

رئيس المخابرات المصرية يتجول في شوارع طرابلس (صور)

أبرز المواد
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي

أبرز المواد
الاتحاد السعودي لكرة القدم يوقع اتفاقية شراكة مع رابطة دوري أحياء المملكة

الاتحاد السعودي لكرة القدم يوقع اتفاقية شراكة مع رابطة دوري أحياء المملكة

أبرز المواد
المحكمة العليا الأمريكية ترفض إلغاء قانون “أوباما كير” للرعاية الصحية

المحكمة العليا الأمريكية ترفض إلغاء قانون “أوباما كير” للرعاية الصحية

أبرز المواد

رئيس المخابرات المصرية يتجول في شوارع طرابلس (صور)

رئيس المخابرات المصرية يتجول في شوارع طرابلس (صور)
http://almnatiq.net/?p=994517
المناطق - الرياض

اصطحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، في جولة شملت أبرز معالم مدينة طرابلس.

وقام رئيس المخابرات المصرية بزيارة ميدان الشهداء وسط العاصمة، وتجولا في أزقة المدينة القديمة وسوق المشير.

واستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي رئيس المخابرات المصرية كامل، وتناول اللقاء تفعيل اللجنة الفنية المشتركة وتعزيز التعاون في كافة المجالات.

وأثنى المنفي على الدور الإيجابي لمصر في تعزيز المصالحة الوطنية بين الأطراف الليبية، بما يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدا أن العلاقة بين الشعبين الليبي والمصري تاريخية، وأن أمن مصر وليبيا واحد.

وحث المنفي على ضرورة عودة الشركات المصرية لليبيا للمساهمة في إعادة الإعمار والتعاون في مجال الطاقة، ودعم مشروع المصالحة الوطنية.

كما دعا المنفي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن.

روابط ذات صلة

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي
الاتحاد السعودي لكرة القدم يوقع اتفاقية شراكة مع رابطة دوري أحياء المملكة

الاتحاد السعودي لكرة القدم يوقع اتفاقية شراكة مع رابطة دوري أحياء المملكة
المحكمة العليا الأمريكية ترفض إلغاء قانون “أوباما كير” للرعاية الصحية

المحكمة العليا الأمريكية ترفض إلغاء قانون “أوباما كير” للرعاية الصحية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*