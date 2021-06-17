تعليم حفر الباطن يحقق جائزتين في مسابقة مدرستي تبرمج

حفر الباطن - عبدالله السعيدي

حققت إدارة تعليم حفرالباطن جائزتين على مستوى إدارات تعليم المملكة في مسابقة مدرستي تبرمج التي أطلقها وزارة التعليم في وقت سابق من هذا العام،

حيث كرم معالي ⁧‫وزير التعليم‬⁩ ⁧‫تعليم حفرالباطن‬⁩ خلال الحفل الختامي لمسابقة “مدرستي تبرمج” 2021م في مرحلتها الأولى ضمن فئة الإدارة الأكثر تفعيلاً في مسابقة مدرستي تبرمج على مستوى إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة ، كما تم تكريم المعلمة منيرة بنت خالد البوعينين من المتوسطة الثالثة والثلاثون بحفرالباطن لفوزها في مسابقة “مدرستي تبرمج” 2021م في مرحلتها الأولى ضمن فئة المعلمة الأكثر تفعيلاً في مسابقة مدرستي تبرمج على مستوى إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، وتسلم الجوائز من معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ مدير التعليم بالمحافظة الأستاذ محمد بن علي القحطاني، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في مقر الوزارة بالعاصمة الرياض اليوم الخميس 7 ذو القعدة 1442 هـ .

وعبّر مدير تعليم حفرالباطن عن سعادته الغامرة وكافة منسوبي التعليم في المحافظة بمناسبة ماتحقق من إنجاز رافعاً التهنئة بهذه المناسبة لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، ولصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفرالباطن مشيداً ومثمناً الدعم والاهتمام الذي تلقاه إدارة تعليم حفرالباطن من سموهم الكريم ، والذي يأتي استمرارا للدعم السخي الذي يلقاه جميع منتسبي التعليم والاهتمام الكبير من الدولة رعاها الله ممثلة في وزارة التعليم

وشدد القحطاني على أن هذه المسابقة النوعية استطاعت وزارة التعليم أن تأخذ بيد منسوبيها لتحقيق أحد المرتكزات الرئيسة لرؤية المملكة 2030 عبر تعزيز ثقافة المهارات الرقمية للطلبة والطالبات، ونشر ثقافة البرمجة والابتكار في المجتمع، وتأهيلهم للمسابقات الدولية، وترسيخ مفهوم التحوّل إلى مجتمع المعرفة الرقمية، وتعزيز وتنمية ثقافة البرمجة والابتكار وتوظيفها لدى الطلبة والمعلمين والمعلمات. كما أن هذه المسابقة أسهمت في تفعيل ساعة البرمجة، مقدما التهنئة باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات التعليم للمعلمة منيرة بنت خالد البوعينين من المتوسطة الثالثة والثلاثون بحفرالباطن بمناسبة فوزها ضمن فئة المعلمة الأكثر تفعيلاً في مسابقة مدرستي تبرمج على مستوى إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة راجياً الله لها التوفيق والسداد

واختتم القحطاني حديثه بالشكر والامتنان للزملاء والزميلات بالمجتمع التعليمي من مدارس ومنسقين ومنسقات البرنامج ولأولياء أمور الطلاب والطالبات على جهودهم الكبيرة مع فلذات أكبادهم، وخص بالشكر فريق عمل البرنامج المكون من إدارة الإشراف التربوي بنين وبنات، وإدارة التدريب والابتعاث، وإدارة النشاط الطلابي بنين وبنات ، وإدارة الإعلام التربوي، وإدارة تقنية المعلومات