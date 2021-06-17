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“الطيران المدني” يصدر تعميمًا لشركات الطيران بأهمية التأكد من إكمال تسجيل بيانات التحصين للمسافرين القادمين للمملكة قبل المغادرة
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“الطيران المدني” يصدر تعميمًا لشركات الطيران بأهمية التأكد من إكمال تسجيل بيانات التحصين للمسافرين القادمين للمملكة قبل المغادرة

“الطيران المدني” يصدر تعميمًا لشركات الطيران بأهمية التأكد من إكمال تسجيل بيانات التحصين للمسافرين القادمين للمملكة قبل المغادرة

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“الطيران المدني” يصدر تعميمًا لشركات الطيران بأهمية التأكد من إكمال تسجيل بيانات التحصين للمسافرين القادمين للمملكة قبل المغادرة

“الطيران المدني” يصدر تعميمًا لشركات الطيران بأهمية التأكد من إكمال تسجيل بيانات التحصين للمسافرين القادمين للمملكة قبل المغادرة
http://almnatiq.net/?p=994535
المناطق - واس

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميمًا لجميع شركات الطيران بشأن أهمية التأكد من أن المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية من غير المواطنين ومرافقيهم قد أكملوا تسجيل بيانات التحصين قبل المغادرة، وذلك من خلال الرابط : 2u.pw/C9Ab2، للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل مدة انتظارهم في منافذ الدخول.
ويشمل التسجيل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين، تماشيًا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول.

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