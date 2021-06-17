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البنك المركزي يكمل الربط الإلكتروني مع وزارة المالية بشأن حسابات الجهات الحكومية لدى البنوك

البنك المركزي يكمل الربط الإلكتروني مع وزارة المالية بشأن حسابات الجهات الحكومية لدى البنوك
http://almnatiq.net/?p=994545
المناطق - واس

أعلن البنك المركزي السعودي، اكتمال عملية الربط الإلكتروني مع وزارة المالية لمعالجة الطلبات المتعلقة بحسابات الجهات الحكومية لدى البنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة عبر البوابة الإلكترونية “حساب”، وذلك تحقيقاً لمبادرات برنامج التحول الوطني 2020 لرفع مستوى الخدمات المالية، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030.
وأوضح البنك المركزي السعودي، أن الخطوة أعلاه تأتي انطلاقاً من مبدأ التحسين والتطوير المستمر لإجراءات العمل، وامتداداً لمبادرات البنك المركزي في الربط الإلكتروني مع أصحاب المصلحة الذين تربطهم معه أعمال مشتركة، وفهم احتياجاتهم لتذليل العوائق والصعوبات التي تواجه العلاقة المشتركة علـى نحو يُمكّن من تحقيق مستوى جودة ورضا عالٍ، ويسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.

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