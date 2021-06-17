مركز الأطفال ذوي الإعاقة بجازان يطلق برنامج “مهارات”

المناطق - واس:

أطلق مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بجازان، البرنامج الموازي للأطفال “مهارات الأطفال”، الذي صُمِمَ وفق آلية خدماتية مرحلية تنفذ خلال العام لخدمة لتأهيل أكبر عدد من الأطفال.



وأوضح مدير المركز علي بن محمد معتبي، أن البرنامج في نسخته الأولى ضم 40 طفلاً من فئات عمرية وصحية متنوعة للاستفادة من 21 مرفقاً تأهيليا وتربوياً وترفيهياً داخل المركز ، وتقدم لهم تسعة برامج متنوعة موزعة على 3 باقات متناسقة، ويقوم على البرنامج 30 متخصّصاً من الكوادر الوطنية المؤهلة.



وأشار معتبي إلى أن ما يميز البرنامج هو نوعية الخدمات المقدمة إضافة إلى تفاعل الأهالي مع البرنامج، حيث لم تستغرق مدة التسجيل أكثر من 5 أيام ومازالت هناك قوائم انتظار تضاهي عدد الأطفال الملتحقين بالبرنامج وهو دليل على وجود ثقافة أسرية محفزة لاستثمار أوقات الأطفال خلال فترة الصيف.



يذكر أن البرنامج الموازي يأتي ضمن خطة التوسع الخدماتي الذي تعمل عليه الجمعية بشكل عام ومركز جازان على وجه الخصوص، حيث ينفذ في أربعة مواسم وهي الصيف والربيع والشتاء ورمضان بهدف استثمار أوقات الأطفال وتقديم باقات متنوعة من الخدمات التأهيلية والتربوية والترفيهية التي تتناسب مع إمكانات المركز المتميزة والنوعية.