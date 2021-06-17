احدث الأخبار

تحذير من بريطانيا للمستثمرين في “البتكوين”.. قد تخسرون كل أموالكم
أبرز المواد
 السعودية للكهرباء تنفي انقطاع الخدمة بالمدينة المنورة
أبرز المواد
 مركز الأطفال ذوي الإعاقة بجازان يطلق برنامج “مهارات”
أبرز المواد
 برنامج المسؤولية الاجتماعية في نيوم، ومركز “دلني” يطلقان مبادرة ” حرفة + “
منطقة تبوك
 “البيئة”: المملكة اتخذت عدة خطوات على جميع مستويات النظم الغذائية لتحقيق التنمية المستدامة
أبرز المواد
 البنك المركزي يكمل الربط الإلكتروني مع وزارة المالية بشأن حسابات الجهات الحكومية لدى البنوك
أبرز المواد
 السديس وقائد قوة أمن الحج والعمرة يبحثان وضع خطة لتحقيق أعلى معايير السلامة لقاصدي الحرمين الشريفين
محليات
 نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يتفقد مشاريع “سكني” و”التنموي” بجازان .. ويشدد على تسليمها في مواعيدها المحددة
منطقة جازان
 “الطيران المدني” يصدر تعميمًا لشركات الطيران بأهمية التأكد من إكمال تسجيل بيانات التحصين للمسافرين القادمين للمملكة قبل المغادرة
أبرز المواد
 أمطار على الطائف
منطقة مكة المكرمة
 تعليم حفر الباطن يحقق جائزتين في مسابقة مدرستي تبرمج
المنطقة الشرقية
 الرئيس المصري يستقبل وزير التجارة ويؤكد الحرص على تعزيز العلاقات مع المملكة
أبرز المواد
تحذير من بريطانيا للمستثمرين في “البتكوين”.. قد تخسرون كل أموالكم

تحذير من بريطانيا للمستثمرين في “البتكوين”.. قد تخسرون كل أموالكم

أبرز المواد
السعودية للكهرباء تنفي انقطاع الخدمة بالمدينة المنورة

السعودية للكهرباء تنفي انقطاع الخدمة بالمدينة المنورة

أبرز المواد
مركز الأطفال ذوي الإعاقة بجازان يطلق برنامج “مهارات”

مركز الأطفال ذوي الإعاقة بجازان يطلق برنامج “مهارات”

أبرز المواد
برنامج المسؤولية الاجتماعية في نيوم، ومركز “دلني” يطلقان مبادرة ” حرفة + “

برنامج المسؤولية الاجتماعية في نيوم، ومركز “دلني” يطلقان مبادرة ” حرفة + “

منطقة تبوك

تحذير من بريطانيا للمستثمرين في “البتكوين”.. قد تخسرون كل أموالكم

تحذير من بريطانيا للمستثمرين في “البتكوين”.. قد تخسرون كل أموالكم
http://almnatiq.net/?p=994560
المناطق - وكالات:

حذرت هيئة رقابة مالية بريطانية، اليوم (الخميس)، الأشخاص الذين يستثمرون في العملات الرقمية المشفرة مثل البتكوين بأن يكونوا على استعداد لخسارة كل أموالهم، كاشفة عن تزايد الاهتمام بهذه الأصول المتقلبة.

وأوضحت “الهيئة” أن 2,3 مليون بريطاني يحملون عملات مشفرة مقابل 1,9 مليون العام الماضي، وفقًا لـ”فرانس 24″.

ولفتت إلى أن 38 بالمائة من المتداولين بالعملات الرقمية، اعتبروا هذه الأصول بمثابة مقامرة، بانخفاض عن 47 بالمائة العام الماضي، بينما تتزايد أعداد من يرونها إما مكملاً وإما بديلاً للاستثمارات السائدة.

وشهدت العملة الرقمية الرئيسة البتكوين تقلبات هائلة خلال العام الماضي.

روابط ذات صلة

السعودية للكهرباء تنفي انقطاع الخدمة بالمدينة المنورة

السعودية للكهرباء تنفي انقطاع الخدمة بالمدينة المنورة
مركز الأطفال ذوي الإعاقة بجازان يطلق برنامج “مهارات”

مركز الأطفال ذوي الإعاقة بجازان يطلق برنامج “مهارات”
“البيئة”: المملكة اتخذت عدة خطوات على جميع مستويات النظم الغذائية لتحقيق التنمية المستدامة

“البيئة”: المملكة اتخذت عدة خطوات على جميع مستويات النظم الغذائية لتحقيق التنمية المستدامة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*