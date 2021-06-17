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الأمير بندر بن خالد الفيصل: تخصيص حفل للأمهار العسايف ركيزة للمضامير الأساسية على المدى الطويل

الأمير بندر بن خالد الفيصل: تخصيص حفل للأمهار العسايف ركيزة للمضامير الأساسية على المدى الطويل

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الأمير بندر بن خالد الفيصل: تخصيص حفل للأمهار العسايف ركيزة للمضامير الأساسية على المدى الطويل

الأمير بندر بن خالد الفيصل: تخصيص حفل للأمهار العسايف ركيزة للمضامير الأساسية على المدى الطويل
http://almnatiq.net/?p=994563
المناطق - واس:

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل بالسباقات التي شهدها ميدان الملك خالد بالحوية اليوم, بجوائز مقدمة من مزرعة وإسطبلات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز للأمهار والمهرات العسايف مواليد عمر السنتين.
وقدم سموه الشكر إلى سمو الأمير سعود على نجاح الحفل وخروجه بالمظهر المطلوب وتحقيق الهدف المنشود المتمثل في صناعة أبطال لهذه الفئة.
وقال: “كل الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز على دعمه الكبير لسباقات الخيل عبر إقامة حفل كامل مخصص للأمهار العسايف عمر السنتين ووضعه جوائز خاصة لكامل الحفل الذي استهدف أهم فئة سباقية على الصعيد العالمي كَونُ هذه الفئة هي ركيزة المضامير الأساسية على المدى الطويل”.
وتابع: “وتستهدف هذه الفئة لدينا في سباقات المملكة كأس المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – الفئة الأولى حيث إن أبطال هذا المهرجان سيكونون أبرز الأسماء المرشحة لهذه الكأس الغالية لما يتمتع به هذا الشوط من ندية وإثارة بين جميع الوسط الفروسي لفئويته ولكونه دليلا على نجاح خُطا الإنتاج المحلي للملاك السعوديين”.
واختتم رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل حديثه: “هذه بادرة غير مستغربة من سمو الأمير سعود حيث إنه من المعروف عن سموه حبه ودعمه الكبير لرياضة الآباء والأجداد رمز الأصالة و العروبة ولمسنا خلال الأشواط الثمانية المستويات الكبيره التنافسية التي كانت بين جميع الجياد المشاركة في الحفل بمختلف أشواطها بين الأمهار والمهرات وروح التحدي التي عاشها الملاك و المدربون والخيالة وصولاً للجمهور الكريم، والباب مفتوح للجميع من أصحاب السمو الأمراء ورجال الأعمال لإقامة مثل هذا المهرجان فنادي سباقات الخيل بكامل لجانه وإدارته وطواقمه على أُهبة الاستعداد للإسهام بمثل هذه الحفلات الخاصة وإمكانيات النادي مسخرة لخدمة الوسط الفروسي وداعميه، وأبارك لكل المنتجين والمدربين والخيالة المتوجين بجوائز هذا الحفل.

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