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صحة الشرقية تنفذ جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

صحة الشرقية تنفذ جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

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صحة الشرقية تنفذ جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

صحة الشرقية تنفذ جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=994567
المناطق - فتحيه عبدالله:

بناء على توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، بضرورة تكثيف الجولات الميدانية لتطبيق الإجراءات الاحترازية قامت صحة الشرقية بجولات تفتيشية مكثفه بالدمام والخبر على المحلات التجارية ومنشآت الصحة العامة للتأكد من الالتزام بتطبيق البروتوكولات الصحية الوقائية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

وشملت الجولات  “سوق الحب” سيكو بالدمام بأماكن تواجد العمالة  وذلك بالتعاون مع بلدية وسط الدمام وشرطة الدمام ، وايضا مدينة الخبر بالتعاون مع بلدية الخبر وشملت الجولة المطاعم والمقاهي  الواقعة بشارع الأمير تركي  وذلك تنفيذاً للتوجيهات الكريمة لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه حفظهم الله.  

وقد أسفرت الجولات عن ضبط العديد من المخالفات من بينها عدم ارتداء الكمام  وعدم تطبيق التباعد عدم تطبيق توكلنا وعدم تطبيق الحد المسموح به من الاعداد  وتم إغلاق عدد من المحلات المخالفة للاشتراطات الصحية.

وبينت صحة الشرقية أنها مستمرة خلال الأيام القادمة بجولاتها التفقدية ضمن اللجنة المشتركة للتقيد بالاجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة الفرد والمجتمع.

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