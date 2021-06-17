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البحرين تدين إطلاق المليشيات الحوثية طائرة بدون طيار تجاه خميس مشيط

البحرين تدين إطلاق المليشيات الحوثية طائرة بدون طيار تجاه خميس مشيط

أبرز المواد

البحرين تدين إطلاق المليشيات الحوثية طائرة بدون طيار تجاه خميس مشيط

البحرين تدين إطلاق المليشيات الحوثية طائرة بدون طيار تجاه خميس مشيط
http://almnatiq.net/?p=994571
المناطق - واس:

أدانت مملكة البحرين إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرة بدون طيار (مفخخة) تجاه خميس مشيط ، في عمل إرهابي ممنهج يستهدف الأعيان المدنية والمدنيين الآمنين.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من تدابير أمنية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أرضها، مشيدة بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.

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