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إدارة “النصر” تتخذ ثلاثة قرارات جديدة.. تعرف عليها

إدارة “النصر” تتخذ ثلاثة قرارات جديدة.. تعرف عليها
http://almnatiq.net/?p=994574
المناطق - الرياض:

كشف مجلس إدارة نادي النصر بـ رئاسة مسلي آل معمر عن قرارات جديدة اليوم الخميس، وذلك بعد نهاية الاجتماع الخامس لـ مجلس إدارة النادي، الذي عُقد في ملعب ” مرسول بارك” في الرياض.

وذكر الحساب الرسمي للعالمي عبر “تويتر” أن إدارة النادي وافقت على استحداث لجنة المكافآت والترشيحات برئاسة مسلي آل معمر وعضوية المهندس عبدالله العمراني والرئيس التنفيذي أحمد الغامدي.

كذلك تم الموافقة على استحداث لجنة المخاطر برئاسة محمد الشتوي وعضوية عبدالعزيز العمران وفيصل الراشد.

أيضًا وافق مجلس إدارة النادي على الخطة الاستراتيجية التي عُرضت من لجنة الاستثمار والتسويق برئاسة معتز المزروع وعضوية كل من فيصل أبو ساق وتركي المشيقح وأحمد المشهدي ونواف النهاري، حيث ستكون نموذجًا متطورًا وحديثًا بعالم الرياضة السعودية من حيث علاقة النادي بالشركاء والرعاة والجمهور.

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