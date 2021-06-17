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انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع الدولار الأمريكي

انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع الدولار الأمريكي
http://almnatiq.net/?p=994584
المناطق - واس:

سجلت أسعار النفط الخام انخفاضاً اليوم بما يقرب من 2%، مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي نتيجة لاحتمالية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في 2023.

فقد هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار بما يعادل 1.8% إلى 73.08 دولاراً للبرميل عند التسوية.

وانخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.11 دولار بما يعادل 1.5% ليبلغ سعر التسوية 71.04 دولاراً.

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