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هولندا تهزم النمسا وتتأهل لثمن نهائي بطولة أوروبا

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هولندا تهزم النمسا وتتأهل لثمن نهائي بطولة أوروبا

هولندا تهزم النمسا وتتأهل لثمن نهائي بطولة أوروبا
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المناطق - الرياض:

بات المنتخب الهولندي ثالث المتأهلين للدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بعد منتخبي إيطاليا وبلجيكا، وذلك عقب فوزه 2-صفر على ضيفه منتخب النمسا أمس الخميس في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة.

وعززت هولندا -التي توجت باللقب عام 1988- صدارتها للمجموعة بـ6 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيها أوكرانيا والنمسا صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما قبعت مقدونيا في المؤخرة بلا نقاط.

وبهذا الفوز حجزت هولندا -التي ضمنت صدارة المجموعة أيضا- تذكرة العبور للأدوار الإقصائية دون انتظار نتيجة لقائها الأخير في المجموعة أمام مقدونيا الشمالية يوم الاثنين المقبل، فيما يسعى منتخبا النمسا وأوكرانيا للحاق بها في الدور المقبل عندما يلتقيان في الجولة الأخيرة بنفس اليوم.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات الست بالدور الأول للأدوار الإقصائية للبطولة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

وعلى ملعب “يوهان كرويف” بالعاصمة الهولندية أمستردام افتتح ممفيس ديباي التسجيل في الدقيقة الـ11 من ركلة جزاء، فيما أضاف دينزل دومفريس الهدف الثاني في الدقيقة الـ67، ليحرز هدفه الثاني في النسخة الحالية للبطولة.

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