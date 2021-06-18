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أكثر من 13 ألف جولة رقابية نفذتها أمانة حفرالباطن خلال شهر شوال

أكثر من 13 ألف جولة رقابية نفذتها أمانة حفرالباطن خلال شهر شوال

أبرز المواد

أكثر من 13 ألف جولة رقابية نفذتها أمانة حفرالباطن خلال شهر شوال

أكثر من 13 ألف جولة رقابية نفذتها أمانة حفرالباطن خلال شهر شوال
http://almnatiq.net/?p=994609
المناطق - حفرالباطن:

نفذت أمانة حفر الباطن 13685 جولة رقابية في المحافظة  متمثلة في بلدياتها الفرعية والمرتبطة وإداراتها المعنية، خلال شهر شوال للعام الحالي 1442هـ، والتي تسعى فيها الأمانة لرفع مستوى الجودة الصحية والفنية بالإضافة لتحقيق الإجراءات الاحترازية ورفع مستوى الإصحاح البيئي والنظافة العامة في المحافظة من خلال تكثيف جولاتها الرقابية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبينت الأمانة إن الجولات أسفرت عن رفع 13080 طن من المخلفات، وإزالة 9140 طن من النفايات، وإتلاف 894 كجم من المصادرات، وتحرير 726 إشعار ومخالفة، وإصلاح 906 من أعمال الإنارة، وإنجاز 883 من البلاغات وتنفيذ 1323 من إعمال الأرصفة، وتحرير  12 مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد أمين محافظة حفر الباطن المهندس خلف العتيبي أن هذه الجولات تأتي من منطلق الحرص على سلامة المجتمع ورفع مستوى جودة الحياة في المحافظة.

وأضاف العتيبي أن الأمانة حريصة كل الحرص على استمرار وتكثيف جولاتها الرقابية واتخاذ ما يلزم لتحقيق مستوى بيئي يليق بأهالي المحافظة، كما شدد على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940، موكداً العمل على الإصلاحات اللازمة وانجاز كافة البلاغات المرصودة.

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