نظارات جديدة تسمح بالرؤية في الظلام

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نظارات جديدة تسمح بالرؤية في الظلام

نظارات جديدة تسمح بالرؤية في الظلام
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المناطق - وكالات:

وصل علماء أستراليون وأوروبيون، لثورة تكنولوجية جديدة تسمح بالرؤية في الظلام عبر غشاء فائق الرقة يوضع على سطح نظارات عادية.

ونجح علماء الجامعة الوطنية الأسترالية بالتعاون مع زملائهم من إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وبلغاريا، في ابتكار غشاء فائق الرقة من بلورات نانوية، يمكنه تحويل ضوء الأشعة تحت الحمراء غير المرئي للإنسان إلى صورة مرئية.

ووفقاً للمبتكرين، فإن التكنولوجيا الجديدة خفيفة جدًا وإنتاجها رخيص وبسيط، ما يجعلها بديلاً لتقنيات الرؤية الليلية المستخدمة حاليًا، بحسب روسيا اليوم.

وشرح الدكتور روسيو كاماتشو موراليس، تفاصيل الاختراع، قائلا: “لقد جعلنا غير المرئي مرئيًا، الغشاء الرقيق المتكون من بلورات نانوية أرق من شعر الإنسان بمئات المرات، يمكن وضعه على النظارات العادية، ليعمل مثل الفلتر، ما يسمح بالرؤية في الظلام”.

ومن جانبه يقول البروفيسور دراغومير نيشيف من الجامعة الوطنية الأسترالية، رئيس فريق البحث، “لأول مرة في العالم تم تحويل ضوء الأشعة تحت الحمراء بنجاح إلى صورة مرئية على شاشة فائقة الرقة. وهذا تطور مثير، ونحن واثقون من أنه سيغير تقنية الرؤية الليلية”.

فيما يشير الدكتور محسن رحماني مدير المختبر وعضو فريق البحث، إلى أن البلورات النانوية التي تحول ضوء الأشعة تحت الحمراء إلى صورة مرئية، تم الحصول عليها لأول مرة في مختبر البصريات والضوئيات المتقدمة في كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة توتنغهام ترنت البريطانية.

وتابع: “لقد استعرضنا سابقا إمكانيات البلورات النانومترية سابقا. ولكن من أجل استخدامها في الحياة اليومية كان علينا تجاوز صعوبات كثيرة، لترتيبها في مصفوفة”.

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