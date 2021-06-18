الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم تنصّب الأمير عبدالعزيز بن تركي رئيساً لمجلس الاتحاد

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نصّبت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس الاتحاد لدورة جديدة (2021 – 2025)، في اجتماعها الـ 26 الذي عقد اليوم في جدة.

وجرى انتخاب كل من سعود المهندي هاشم حيدر عبدالله الجنيبي والدكتور حميد الشيباني أعضاءً في مجلس الاتحاد العربي من قارة آسيا، وانتخاب المهندس هاني أبو ريدة والدكتور وديع الجرئ و حمد ولد يحيى و فوزي لقجع أعضاءً في مجلس الاتحاد من قارة أفريقيا، بينما احتفظت سمر نصار بالعضوية النسائية في المجلس والفريق جبريل الرجوب بالعضوية الدائمة لدولة فلسطين، فيما وافقت الجمعية العمومية في جلستها الأولى على قرار سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتعيين محمد روراوة نائباً شرفياً للرئيس.

وقدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل شكره وتقديره للجمعية العمومية على الثقة، ولمجلس الاتحاد السابق على الجهود التي بذلت من جميع الأعضاء خلال المرحلة الماضية، التي أسهمت في تحقيق الكثير من النجاح لبرامج ومسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم.

وأعلن رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمبلغ خمسة ملايين ريال سعودي سنوياً للاتحاد العربي ولبرامجه.

وقدم سمو رئيس الاتحاد العربي نيابةً عن الجمعية العمومية الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- على الدعم والاهتمام بالاتحاد العربي لكرة القدم وعلى استضافة المملكة لاجتماعات الاتحاد، كما شكر سموه الاتحادات العربية الأعضاء على المساندة الدائمة لأنشطة وبرامج ومسابقات الاتحاد العربي.

واعتمد مجلس الاتحاد الجديد في اجتماعه الـ 74 الذي عقد بعد ختام أعمال الجمعية العمومية، تعيين المهندس هاني أبو ريدة نائباً أولاً للرئيس وسعود المهندي نائباً ثانياً للرئيس، وإعادة تسمية الدكتور رجاءالله السلمي أميناً عاماً للاتحاد.