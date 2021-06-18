احدث الأخبار

الأمير بندر بن خالد الفيصل: تخصيص حفل للأمهار العسايف ركيزة للمضامير الأساسية على المدى الطويل
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجّل 11301 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع الدولار الأمريكي
أبرز المواد
 الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم تنصّب الأمير عبدالعزيز بن تركي رئيساً لمجلس الاتحاد
أبرز المواد
 دراسة: كورونا ينتشر بشكل أسرع في إنجلترا
أبرز المواد
 نظارات جديدة تسمح بالرؤية في الظلام
أبرز المواد
 صحة الرياض تنفذ رحلة عمرة لمنسوبيها
أبرز المواد
 المال أمانة
أبرز المواد
 أكثر من 13 ألف جولة رقابية نفذتها أمانة حفرالباطن خلال شهر شوال
أبرز المواد
 برنامج تدريبي من جامعة أم القرى لتعليم مهارات اللغة العربية لغير الناطقين بها
أبرز المواد
 “التجارة”: السجن 4 أشهر والتشهير والإبعاد لمقيم مدان بجريمة التستر
أبرز المواد
 طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدة أهداف في قطاع غزة
أبرز المواد
الأمير بندر بن خالد الفيصل: تخصيص حفل للأمهار العسايف ركيزة للمضامير الأساسية على المدى الطويل

الأمير بندر بن خالد الفيصل: تخصيص حفل للأمهار العسايف ركيزة للمضامير الأساسية على المدى الطويل

أبرز المواد
الولايات المتحدة تسجّل 11301 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجّل 11301 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع الدولار الأمريكي

انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع الدولار الأمريكي

أبرز المواد
الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم تنصّب الأمير عبدالعزيز بن تركي رئيساً لمجلس الاتحاد

الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم تنصّب الأمير عبدالعزيز بن تركي رئيساً لمجلس الاتحاد

أبرز المواد

الأمير بندر بن خالد الفيصل: تخصيص حفل للأمهار العسايف ركيزة للمضامير الأساسية على المدى الطويل

الأمير بندر بن خالد الفيصل: تخصيص حفل للأمهار العسايف ركيزة للمضامير الأساسية على المدى الطويل
http://almnatiq.net/?p=994637
المناطق - الرياض

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل بالسباقات التي شهدها ميدان الملك خالد بالحوية اليوم, بجوائز مقدمة من مزرعة وإسطبلات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز للأمهار والمهرات العسايف مواليد عمر السنتين.
وقدم سموه الشكر إلى سمو الأمير سعود على نجاح الحفل وخروجه بالمظهر المطلوب وتحقيق الهدف المنشود المتمثل في صناعة أبطال لهذه الفئة.
وقال: “كل الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز على دعمه الكبير لسباقات الخيل عبر إقامة حفل كامل مخصص للأمهار العسايف عمر السنتين ووضعه جوائز خاصة لكامل الحفل الذي استهدف أهم فئة سباقية على الصعيد العالمي كَونُ هذه الفئة هي ركيزة المضامير الأساسية على المدى الطويل”.
وتابع: “وتستهدف هذه الفئة لدينا في سباقات المملكة كأس المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – الفئة الأولى حيث إن أبطال هذا المهرجان سيكونون أبرز الأسماء المرشحة لهذه الكأس الغالية لما يتمتع به هذا الشوط من ندية وإثارة بين جميع الوسط الفروسي لفئويته ولكونه دليلا على نجاح خُطا الإنتاج المحلي للملاك السعوديين”.
واختتم رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل حديثه: “هذه بادرة غير مستغربة من سمو الأمير سعود حيث إنه من المعروف عن سموه حبه ودعمه الكبير لرياضة الآباء والأجداد رمز الأصالة و العروبة ولمسنا خلال الأشواط الثمانية المستويات الكبيره التنافسية التي كانت بين جميع الجياد المشاركة في الحفل بمختلف أشواطها بين الأمهار والمهرات وروح التحدي التي عاشها الملاك و المدربون والخيالة وصولاً للجمهور الكريم، والباب مفتوح للجميع من أصحاب السمو الأمراء ورجال الأعمال لإقامة مثل هذا المهرجان فنادي سباقات الخيل بكامل لجانه وإدارته وطواقمه على أُهبة الاستعداد للإسهام بمثل هذه الحفلات الخاصة وإمكانيات النادي مسخرة لخدمة الوسط الفروسي وداعميه، وأبارك لكل المنتجين والمدربين والخيالة المتوجين بجوائز هذا الحفل.

روابط ذات صلة

الولايات المتحدة تسجّل 11301 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجّل 11301 إصابة جديدة بفيروس كورونا
انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع الدولار الأمريكي

انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع الدولار الأمريكي
الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم تنصّب الأمير عبدالعزيز بن تركي رئيساً لمجلس الاتحاد

الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم تنصّب الأمير عبدالعزيز بن تركي رئيساً لمجلس الاتحاد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*