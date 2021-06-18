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البرازيل تسجل 74042 إصابة بكورونا و2311 وفاة خلال 24 ساعة

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البرازيل تسجل 74042 إصابة بكورونا و2311 وفاة خلال 24 ساعة

البرازيل تسجل 74042 إصابة بكورونا و2311 وفاة خلال 24 ساعة
http://almnatiq.net/?p=994648
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية امس الخميس إن البلاد سجلت 74042 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2311 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وتشير بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت منذ بداية الجائحة 17 مليونا و702630 إصابة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 496004.
والبرازيل ثالث أكثر دول العالم إصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند والثانية في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة.

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