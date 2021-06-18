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جامعة أم القرى تُطلق برنامج تدريبي لتعليم مهارات اللغة العربية لغير الناطقين بها

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جامعة أم القرى تُطلق برنامج تدريبي لتعليم مهارات اللغة العربية لغير الناطقين بها

جامعة أم القرى تُطلق برنامج تدريبي لتعليم مهارات اللغة العربية لغير الناطقين بها
http://almnatiq.net/?p=994651
المناطق - مكة المكرمة

أطلقت جامعة أم القرى ممثَّلةً في معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها برنامج تدريبي متخصص في صيف هذا العام ١٤٤٢هـ / ٢٠٢١م، وذلك بالتعاون مع إدارة المدارس السعودية في الخارج بوزارة التعليم.
ويستهدف البرنامج المعلمين الموفدين والمعلمات الموفدات من وزارة التعليم إلى المدارس السعودية والبعثات التعليمية خارج المملكة؛ لتطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم في مهامهم التعليمية، من خلال حزمة من حقائب التدريب المتخصصة في تعليم مهارات اللغة العربية لغير الناطقين بها وعناصرها والتقنية في تعليم اللغة وثقافة اللغة وإعداد المواد التعليمية، التي يقدِّمها نخبة متخصصة من أساتذة معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
وأوضح عميد المعهد الدكتور حسن بخاري أن هذه الشراكة الأكاديمية تأتي ثمرة حرص واهتمام مباشر من رئيس الجامعة الدكتور معدي آل مذهب لتمثِّل إضافةً نوعيَّةً وامتدادًا لدور الجامعة الرياديِّ في هذا المضمار، وتوظيفًا متميزًا لخبرات المعهد في حقل التدريب الذي يقدمه نخبة من كوادره المتخصصة ذات الخبرة والكفاءة.
ويشارك في برنامج التدريب الصيفي نحو (٩٠) معلمًا ومعلمةً موفدين لـ (15) دولة.

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