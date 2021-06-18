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أتربة مثارة على منطقة نجران

أتربة مثارة على منطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=994655
المناطق - نجران

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، وشروره، ويدمه.
وبين أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى– حتى الساعة الثامنة مساءً.

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