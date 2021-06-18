أعلنت جنوب إفريقيا 11767 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية،ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و 786 ألفا و 79 شخصا.
وذكر موقع (إس إيه بي سي)الجنوب أفريقي أن البلاد شهدت أيضا 100 حالة وفاة مرتبطة بكورونا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 58323.
جنوب أفريقيا تسجل 11767 إصابة جديدة بكورونا و100وفاة خلال 24 ساعة
أعلنت جنوب إفريقيا 11767 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية،ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و 786 ألفا و 79 شخصا.
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