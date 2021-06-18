احدث الأخبار

الذهب يتجه صوب أسوأ أسبوع في 15 شهرا
أبرز المواد
 عدد النازحين بسبب الحروب والأزمات في العالم يتضاعف خلال 10 سنوات
أبرز المواد
 جنوب أفريقيا تسجل 11767 إصابة جديدة بكورونا و100وفاة خلال 24 ساعة
أبرز المواد
 أمطار رعدية على منطقة الباحة
أبرز المواد
 أتربة مثارة على منطقة نجران
أبرز المواد
 المركز الوطني للأرصاد ينبّه بهطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
أبرز المواد
 جامعة أم القرى تُطلق برنامج تدريبي لتعليم مهارات اللغة العربية لغير الناطقين بها
أبرز المواد
 دراسة تثير الجدل بشأن “الظهور الأول” لكورونا بولايات أمريكية
أبرز المواد
 وزير الخارجية اليمني: التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية يؤكد عدم جديتهم في السلام
أبرز المواد
 تنتهك الخصوصية.. تحذير من استخدام هذه التطبيقات!
أبرز المواد
 البرازيل تسجل 74042 إصابة بكورونا و2311 وفاة خلال 24 ساعة
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجّل 11301 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
الذهب يتجه صوب أسوأ أسبوع في 15 شهرا

الذهب يتجه صوب أسوأ أسبوع في 15 شهرا

أبرز المواد
عدد النازحين بسبب الحروب والأزمات في العالم يتضاعف خلال 10 سنوات

عدد النازحين بسبب الحروب والأزمات في العالم يتضاعف خلال 10 سنوات

أبرز المواد
جنوب أفريقيا تسجل 11767 إصابة جديدة بكورونا و100وفاة خلال 24 ساعة

جنوب أفريقيا تسجل 11767 إصابة جديدة بكورونا و100وفاة خلال 24 ساعة

أبرز المواد
أمطار رعدية على منطقة الباحة

أمطار رعدية على منطقة الباحة

أبرز المواد

الذهب يتجه صوب أسوأ أسبوع في 15 شهرا

الذهب يتجه صوب أسوأ أسبوع في 15 شهرا
http://almnatiq.net/?p=994665
المناطق - وكالات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة لكنها تتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس 2020 بعد أن تسبب تحول مجلس الاحتياطي الاتحادي صوب لهجة تميل إلى التشديد النقدي في صعود الدولار وأثر سلبا على جاذبية المعدن الأصفر.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1781.96 دولار للأوقية لكنه منخفضا خمسة بالمئة في الأسبوع. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1782.70 دولار، بحسب ما نشرت “رويترز”.
وقال إدوارد مير المحلل لدى إي.دي أند إف مان كابيتال ماركتس إن تغيير مجلس الاحتياطي الاتحادي لتوقعات السياسة أطلق انخفاضا في أسعار الذهب مضيفا أن “رد الفعل في الذهب مبالغ فيه إلى حد ما”.
وقال مير “على الرغم من النمو المرتفع حاليا، والبيئة التضخمية، من غير المتوقع أن تبدأ الزيادات المقترحة للفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي قبل 18 شهرا أخرى على الأقل. لذلك بعد المزيد من الضعف المحدود هنا، ستتماسك أسعار الذهب مجددا وترتفع”.
وأشار البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء إلى أنه سيدرس تقليص برنامجه لشراء الأصول في كل اجتماع يعقده وقدم موعد توقعات بأول زيادات لأسعار الفائدة بعد الجائحة إلى 2023.
وبعد التصريحات التي تميل إلى التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي، قفز الدولار لأعلى مستوى في شهرين ويتجه صوب أفضل أسبوع في نحو تسعة أشهر.
وعلى الرغم من أن الذهب يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ستقلص جاذبيته إذ أنها تعني ارتفاع تكلفة فرصة حيازته.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 2543.61 دولار للأوقية لكنه يتجه صوب أسوأ أسبوع منذ أواخر مارس آذار عقب انخفاض حاد سجله أمس الخميس.
وارتفعت الفضة 0.7 بالمئة إلى 26.09 دولار للأوقية لكنها منخفضة ما يزيد عن ستة بالمئة في الأسبوع. وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1064.77 دولار.

روابط ذات صلة

عدد النازحين بسبب الحروب والأزمات في العالم يتضاعف خلال 10 سنوات

عدد النازحين بسبب الحروب والأزمات في العالم يتضاعف خلال 10 سنوات
جنوب أفريقيا تسجل 11767 إصابة جديدة بكورونا و100وفاة خلال 24 ساعة

جنوب أفريقيا تسجل 11767 إصابة جديدة بكورونا و100وفاة خلال 24 ساعة
أمطار رعدية على منطقة الباحة

أمطار رعدية على منطقة الباحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*